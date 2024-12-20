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إنتر ميلان يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا على حساب أودينيزي

20 - ديسمبر - 2024

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روما: تأهل إنتر ميلان إلى دور الثمانية بكأس إيطاليا بتغلبه 2-صفر على أودينيزي في سان سيرو يوم الخميس.

وهيمن إنتر، بتشكيلة أساسية مختلفة، على المباراة وافتتح التسجيل بعد مرور نصف ساعة عندما فقد أودينيزي الكرة في منتصف الملعب ولعب مهدي طارمي بينية وصلت إلى ماركو أرناوتوفيتش الذي وضعها في الشباك.

وضاعف صاحب الأرض تقدمه قبل نهاية الشوط الأول عندما سجل كريستيان أصلاني مباشرة من ركلة ركنية بعد توقف طويل بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.

وفي الشوط الثاني، سعى إنتر لتسجيل مزيد من الأهداف وحرم إطار المرمى طارمي من هز الشباك.

ويلعب إنتر، الفائز بالبطولة تسع مرات، أمام ضيفه لاتسيو في الدور المقبل في فبراير/ شباط المقبل.

(رويترز)

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