إنتر ميلان يتطلع للحفاظ على العلامة الكاملة والابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي على حساب إمبولي

روما: يواصل إنتر ميلان مساعيه لبسط سيطرته مبكرا على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، من خلال الفوز على ملعب إمبولي ظهر الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وسجل إنتر ميلان بداية مثالية في الموسم الحالي وحافظ على العلامة الكاملة بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية، وضعته في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن جاره ميلان صاحب المركز الثالث.

وأفلت إنتر من هزيمة أولى في الموسم الحالي وتعادل بأعجوبة مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بفضل هدف التعادل الذي سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قبل ثلاث دقائق من النهاية وهو الهدف الذي منحه لقب الهداف التاريخي للفريق في البطولة القارية برصيد 11 هدفا محطما الرقم القياسي للأسطورة الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل عشرة أهداف.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لاعب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو وزميله التركي هاكان كالهانوجلو سيشاركان في المباراة أمام إمبولي بعد غيابهما عن مواجهة سوسيداد بسبب الإصابة.

ويبحث إنتر ميلان عن لقبه العشرين في الدوري الإيطالي والأول له منذ موسم 2020 /2021.

من جانبه يسعى نابولي حامل اللقب لتصحيح مساره بعد البداية المهتزة له هذا الموسم، وذلك عندما يواجه مضيفه بولونيا يوم الأحد.

وحصد نابولي سبع نقاط من أول أربع مباريات له هذا الموسم وضعته في المركز الخامس، حيث بدأ مشواره بالفوز على فروسينوني وساسولو قبل أن يخسر على ملعبه أمام لاتسيو ويتعادل مع مضيفه جنوه.

لكن نابولي حصل على جرعة من الثقة بفضل فوزه المثير على ملعب سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشواره الأوروبي، حيث حسم الفوز بهدف عكسي قبل دقيقتين من النهاية.

ويخرج يوفنتوس يوم السبت لملاقاة مضيفه ساسولو أملا في تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة إنتر ميلان في الصدارة.

وفاز يوفنتوس ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة في أول أربع مباريات له في الدوري المحلي، علما بأن الفريق لا يشارك في أي مسابقة أوروبية، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع عقب خصم نقاط من رصيده نتيجة تورطه في مخالفات مالية.

وبنسبة كبيرة سيفتقد يوفنتوس لجهود الثنائي أليكس ساندرو وأدريان رابيو أمام ساسولو بفعل الإصابة.

ويخوض ميلان مواجهة سهلة نسبيا أمام ضيفه فيرونا يوم السبت لكن الفريق عانى من تراجع نتائجه مؤخرا، إذ تعرض لهزيمة قاسية على ملعب إنتر ميلان بخمسة أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي في مستهل مشواره الأوروبي.

ومن المتوقع أن يفتقد ميلان لجهود لاعب الوسط روبن لوفتوس تشيك وحارس المرمى ميك ماينان بعد تعرضهما للإصابة أمام نيوكاسل.

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الجمعة بلقاء ساليرنيتانا مع ضيفه فروسينوني، ولقاء ليتشي مع ضيفه جنوه.

ويلتقي يوم السبت لاتسيو مع مونزا، ويلتقي يوم الأحد اتلانتا مع كالياري وأودينيزي مع فيورنتينا وتورينو مع روما.

(د ب أ)