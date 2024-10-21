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 إنتر ميلان يحسم مواجهته أمام روما بصعوبة

21 - أكتوبر - 2024

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إسطنبول: حسم إنتر ميلان، حامل اللقب، قمة لقاءات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي أمام مضيفه روما لصالحه، بعدما تغلب عليه بصعوبة بهدف دون رد، الأحد، على ملعب “أولمبيكو”.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي، وانتظر “النيراتزوري” حتى الدقيقة 60 لينجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد من تسديدة صاروخية عانقت الشباك.

وحقق الإنتر فوزه الثالث تواليا، والخامس هذا الموسم ليرفع رصيده للنقطة 17 ويتقدم للمركز الثاني على حساب يوفنتوس، وبفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد روما عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، فاز فيورنتينا على مضيفه ليتشي 6-0، وأتالانتا على فينيتسيا 2-0، وكالياري على تورينو 3-2.

(الأناضول)

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