إنتر ميلان يسحق تورينو بخماسية في بداية مشواره بالدوري الإيطالي

ميلانو: لم يهدر إنتر ميلان أي وقت في إظهار قوته الهجومية، وسحق ضيفه تورينو 5-صفر يوم الاثنين في بداية مشوار الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ماركوس تورام هدفين، وتكرر توغل لاعبي إنتر في منطقة جزاء تورينو بشكل كبير، وصنع فرصا أكثر بكثير مما تشير إليه النتيجة.

واستعرض إنتر تفوقه منذ صفارة البداية في سان سيرو، وكاد تورام أن يهز الشباك في الدقيقة الأولى بضربة رأس لكن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.

وأثمرت سيطرة أصحاب الأرض عن هدف التقدم في الدقيقة 18 عندما ارتقى أليساندرو باستوني عاليا لكرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس لتمر الكرة فوق دفاع تورينو وتسكن الشباك عند القائم البعيد.

وقبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول، مرر بيتر سوتشيتش الكرة إلى ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء، وسدد الفرنسي الكرة بسهولة من زاوية حادة ليعزز تقدم إنتر.

وبدا أن الهدف منح إنتر ميلان حرية الإبداع في الهجوم، ونجح المهاجمون ولاعبو الوسط في خلق العديد من الفرص أمام دفاع تورينو غير المنظم.

وواصل إنتر تفوقه في الشوط الثاني، إذ أضاف الهدف الثالث بعد سبع دقائق من بدايته عندما استغل لاوتارو مارتينيز هفوة دفاعية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك بهدوء.

وأضاف تورام الهدف الثاني له والرابع لإنتر في الدقيقة 62 عندما ارتقى لعرضية من باستوني وصوبها بضربة رأس في المرمى.

وفي الدقيقة 72، عوقب تورينو مجددا على ضعفه الدفاعي عندما اعترض دينزل دمفريس تمريرة خاطئة وبعد تبادل سريع للكرة، أصبح أنجي يوان بوني دون رقابة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بهدوء في الشباك.

وهذا هو أول انتصار لإنتر بخمسة أهداف على الأقل في مباراته الأولى بالموسم منذ عام 1961.

(رويترز)