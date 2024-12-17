إنتر ميلان يصعق لاتسيو بفوز ساحق 6-صفر في الدوري الإيطالي

لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بعد تسجيل الهدف الأول

روما: حقق إنتر ميلان حامل اللقب فوزا كبيرا 6-صفر على مضيفه لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين بعدما سجل أهدافا سريعة على مدار الشوطين في عرض أسكت جماهير استاد الأولمبيكو.

وقدم إنتر أداء رائعا أمام لاتسيو، إذ منح هاكان تشالهان أوغلو التقدم للضيوف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء بعد لمسة يد، وضاعف فدريكو ديماركو التقدم بتسديدة مباشرة قبل الاستراحة.

وجعل نيكولو باريلا النتيجة 3-صفر بتسديدة قوية من مدى بعيد فور بداية الشوط الثاني وبعدها بدقيقتين هز دينزل دمفريس الشباك قبل أن يكمل كارلوس أوجوستو وماركوس تورام سداسية إنتر.

وظل إنتر في المركز الثالث في الدوري برصيد 34 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا المتصدر الذي له مباراة مؤجلة.

ويحتل لاتسيو، الذي تغلب على نابولي صاحب المركز الثاني في آخر مباراة خارج أرضه، المركز الخامس برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

وتلقى لاتسيو، الذي كان الطرف الأفضل في أول نص ساعة، الخسارة الثانية في ثلاث مباريات بالدوري.

وأعتقد ستيفان دي فري مدافع إنتر أنه افتتح التسجيل عندما تابع تسديدة في المرمى لكن ألغى الحكم هدفه بداعي التسلل.

ومع ذلك حصل إنتر على ركلة جزاء بعدها بدقائق بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد أظهرت أن المدافع سامويل جيجو أوقف الكرة بذراعه إثر محاولة من دمفريس في نفس التحرك.

ونفذ تشالهان أوغلو ركلة الجزاء بنجاح ليمنح الضيوف التقدم لتزيد ثقة إنتر ويطلق ديماركو تسديدة في المرمى ليضاعف النتيجة.

واستمرت صدمة لاتسيو، متصدر جدول ترتيب الدوري الأوروبي، بعد الاستراحة ليعزز باريلا تقدم إنتر بتسديدة قوية أسفل العارضة.

وسرعان ما تقدم إنتر، الذي تعرض لهزيمة في اللحظات الأخيرة 1-صفر على ملعب باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، 4-صفر عبر دمفريس.

ثم سجل البديل أوجوستو من مدى قريب في الدقيقة 77 وبعدها بفترة وجيزة راوغ تورام مدافعين اثنين ليحرز الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة.

وسجل إنتر الآن 47 هدفا خارج أرضه في الدوري الإيطالي عام 2024 وهو رقم قياسي للنادي في عدد الأهداف خارج ملعبه في عام ميلادي في دوري الأضواء.

(رويترز)