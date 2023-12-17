إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري بفوزه 2-صفر على لاتسيو في روما

روما: سجل المهاجمان لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام هدفين في فوز إنتر ميلان 2-صفر على مضيفه لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، وهو الانتصار الأول له على أرض لاتسيو منذ أكثر من خمس سنوات، ليعزز الفريق الزائر صدارته بفارق أربع نقاط

وبفوزه السابع في آخر ثماني مباريات بالدوري، يتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 16 مباراة ووسع الفارق مع يوفنتوس، الذي أهدر فرصة تصدر المسابقة بتعادله 1-1 على ملعب جنوة يوم الجمعة الماضي، صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ويحتل لاتسيو، الذي لم يخسر على أرضه هذا الموسم منذ هزيمته أمام جنوة (1-0) في أغسطس آب الماضي. المركز 11 برصيد 21 نقطة.

وهذا هو الفوز الأول لإنتر على ملعب لاتسيو في الدوري الإيطالي منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وكان لاتسيو هو المتفوق في البداية، وسيطر على الكرة وتصدى بقوة لمحاولات إنتر.

ومع ذلك سجل الفريق الزائر الهدف الافتتاحي عبر هدية من آدم ماروسيتش مدافع لاتسيو الذي أعاد الكرة للخلف لتصل إلى مارتينيز ليطلق تسديدة من مدى قريب تجاوزت الحارس إيفان بروفيديل وسكنت شباكه في الدقيقة 40.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، متقدما بستة أهداف أكثر من صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، وهو لاعب ساسولو دومينيكو بيراردي.

واندفع لاتسيو لادراك التعادل بعد الاستراحة، وكان نيكولو روفيلا قريبا من هز الشباك من داخل منطقة الجزاء لكن يان زومر تصدى لمحاولته.

لكن تورام ضاعف تقدم إنتر في الدقيقة 66 بتسديدة منخفضة عند القائم البعيد بعد استغلال تمريرة متقنة من نيكولو باريلا داخل منطقة الجزاء.

وأنهى أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول المدافع مانويل لاتساري على بطاقة حمراء مباشرة قبل أربع دقائق من النهاية بسبب ملاحظة أدلى بها للحكم بعد عدم احتساب ركلة حرة للاتسيو.

وبات زومر لاعب إنتر، الذي خاض 11 مباراة دون أن تهتز شباكه، أول حارس مرمى ينهي 10 مباريات بشباك نظيفة على الأقل في أول 15 مباراة له في الدوري الإيطالي في عصر النقاط الثلاث (منذ 1994-1995).

(رويترز)