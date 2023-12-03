إنتر ميلان يعمق جراح نابولي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

نابولي: انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه نابولي حامل اللقب بنتيجة 3 / صفر اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ 14 من المسابقة. سجل ثلاثية إنتر ميلان، هاكان تشانهان أوجلو ونيكولو باريلا وماركوس تورام في الدقائق 44 و61 و85 .

واستعاد الإنتر نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام يوفنتوس، رافعا رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن اليوفي. أما نابولي، فنال خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 24 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن روما. ودق إنتر ميلان جرس الإنذار مبكرا لنابولي وجماهيره، حيث سجل ماركوس تورام هدفا بعد مرور 12 دقيقة إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت بإلغائه لوقوع المهاجم الفرنسي في مصيدة التسلل. لم يكشر نابولي عن أنيابه الهجومية وسط اختفاء الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين. بينما جاءت أخطر محاولات أصحاب الأرض بتسديدة قوية من ماتيو بوليتانو، تصدت لها العارضة. وبعد ثلاث دقائق كاد لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان أن يفتتح النتيجة، لكن أليكس ميريت حارس مرمى نابولي انتبه لخدعة المهاجم الأرجنتيني. وقبل دخول الفريقين إلى غرفة خلع الملابس، فاجأ هاكان تشالهان أوجلو الحاضرين في مدرجات ملعب دييغو أرماندو مارادونا بتسديدة صاروخية في شباك نابولي، مسجلا الهدف الأول للضيوف في توقيت مثالي. دخل لاعبو نابولي أجواء الشوط الثاني بحماس وإصرار شديد على تصحيح الأوضاع، وكاد كفاراتسخيليا أن يسجل التعادل في الدقائق الأولى، إلا أن الحارس السويسري يان سومر أنقذ مرمى إنتر ببراعة. ووسط اندفاع هجومي لأصحاب الزي السماوي، أحبط إنتر ميلان معنويات أحفاد مارادونا بهدف ثان سجله نيكولو باريلا بعد تمريرة من لاوتارو مارتينيز، الذي أضاع بعدها فرصة محققة لقتل المباراة بهدف ثالث. سعى نابولي لتقليص الفارق لكن محاولات كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين لم تكن كافية لتسجيل هدف، يحفظ وجه حامل اللقب أمام جماهيره. بل كان فريق إنتر ميلان أكثر فاعلية، ووجه ضربة جديدة بتسجيل هدف ثالث عبر ماركوس تورام، مستغلا تمريرة متقنة من زميله خوان كوادرادو، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت في وقت سابق، تعادل ليتشي مع بولونيا 1 / 1، وأودينيزي مع هيلاس فيرونا 3 / 3، بينما فاز فيورنتينا على ساليرنيتانا 3 / صفر، وروما على ساسولو 2 / 1.

(د ب أ)