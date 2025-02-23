إنتر ميلان يفوز بصعوبة على جنوه ويرتقي لقمة الدوري الإيطالي مؤقتا

ميلانو: فاز فريق إنتر ميلان بشق الأنفس على ضيفه جنوه بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الإيطالي يوم السبت.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها زميله التركي هاكان تشالانوغلو.

ورفع لاوتارو رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم متساويا مع النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا، ولورينزو لوكا لاعب أودينيزي.

وقبل هدف لاوتارو، عانى إنتر ميلان كثيرا أمام منافسه حيث تصدى نيكولا ليالي حارس مرمى جنوه لركلة مقصية أمام بنجامين بافارد في الدقيقة 65.

وبعدها بخمس دقائق، تصدت العارضة لتسديدة قوية من نيكولو باريلا.

وانتزع إنتر ثلاث نقاط ثمينة تجاوز بها كبوة الخسارة أمام يوفنتوس في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة مؤقتا، خلفه نابولي 56 نقطة الذي سيحل ضيفا على كومو، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وسيحل إنتر ميلان ضيفا على نابولي على ملعب دييغو مارادنا في الجولة القادمة في مواجهة مهمة بمشوار المنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما جنوه فقد تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته العاشرة في مشواره بالدوري هذا الموسم.

ولم يهنأ جنوه بصحوته في آخر جولتين حيث حصل على أربع نقاط، وسيلعب على أرضه في الجولة القادمة أمام إمبولي.

(د ب أ)