رياضة | كرة قدم عالمية

إنتر ميلان يقلب الطاولة على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

9 - مارس - 2025

حجم الخط
0

إسطنبول: قلب فريق إنتر ميلان، حامل اللقب، الطاولة على ضيفه مونزا وحقق فوزا بشق الأنفس بثلاثة أهداف لهدفين، السبت، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الإيطالي.

وعزز “النيراتزوري” موقعه في الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نابولي، الوصيف، الذي يستضيف فيورنتينا الأحد، فيما تجمد رصيد مونزا عند 14 نقطة متذيلا جدول الترتيب.

وباغت مونزا أصحاب الأرض، بالتقدم بهدفين دون رد سجلهما صامويل بيرنديلي، والسنغالي كيتا بالدي في الدقيقتين 32 و44، قبل أن يقلص النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الفارق في الدقيقة45+1.

وفي الشوط الثاني، نجح الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 64، وأضاف اليوناني جيورجوس كيرياكوبولوس الهدف الثالث للإنتر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78.

وحصل إنتر ميلان بهذا الفوز على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة فينورد الهولندي، الثلاثاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم لقاء الذهاب في روتردام بثنائية نظيفة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رغم الخسارة الثقيلة في نهائي الأبطال.. رئيس إنتر ميلان يتمسك بإنزاغي
1 - يونيو - 2025
سان جيرمان وإنتر ميلان يطمحان للحصول على جائزة مالية قياسية من دوري الأبطال
31 - مايو - 2025
ليلة الحسم في أوروبا.. إنتر ميلان يبحث عن المجد وسان جيرمان يطارد الحلم المنتظر
30 - مايو - 2025
نابولي وإنتر ميلان دون مدربيهما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي
20 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية