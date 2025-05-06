إنتر ميلان يقهر برشلونة 3/4 بعد مباراة ماراثونية ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ميلانو: بعد ملحمة كروية في ملعب سان سيرو، انتزع إنتر ميلان الإيطالي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 4 / 3 بعد التمديد لشوطين إضافيين في إياب الدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء.

وصعد إنتر ميلان الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2010 للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا بنتيجة 7 / 6 في مجموع المباراتين بعد التعادل بنتيجة 3 / 3 ذهابا في معقل برشلونة، الأسبوع الماضي.

أما برشلونة فعجز عن التأهل للنهائي الأول بعد 10 سنوات، والتاسع في تاريخه، علما بأنه حقق اللقب 5 مرات آخرها في 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وينتظر إنتر ميلان مواجهة إما باريس سان جيرمان الفرنسي أو أرسنال الإنكليزي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 31 مايو/ أيار على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهانوغلو من ركلة جزاء في الدقيقتين 21 و45.

وقلب برشلونة الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها إيريك غارسيا وداني أولمو ورافينيا دياز في الدقائق 54 و60 و87.

لكن إنتر ميلان أدرك التعادل بهدف في توقيت قاتل أحرزه فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 93، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وبعد مرور تسع دقائق من الشوط الإضافي الأول، سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لإنتر ميلان، ليرجح كفة الفريق الإيطالي، ويتأهل بعد سيناريو مثير، ليكرر تفوقه للمرة الثانية على برشلونة في الدور قبل النهائي، ويكرر ما فعله في عام 2010.

وغلب الحذر الشديد على أداء الفريقين خلال أول ربع ساعة حتى سدد لامين يامال كرة ضعيفة أمسكها يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 15، وردّ الفريق الإيطالي بعرضية خطيرة من هنريك مخيتريان أبعدها إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة إلى ركنية بعدها سدد هاكان تشالهانوغلو كرة فوق العارضة.

ومن خطأ لداني أولمو، قطع فيدريكو دي ماركو الكرة ومررها إلى ماركوس تورام الذي مهدها بدوره إلى مارتينيز ليسدد بسهولة في الشباك ليتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 21.

وسعى برشلونة لإدراك التعادل، وهدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة خطيرة، وكان قريبا من هز الشباك بأكثر من فرصة لكل من توريس و يامال وأولمو، بينما سدد بيدري كرة فوق العارضة.

ونشط إنتر ميلان نسبيا في الدقائق الأخيرة مستغلا أخطاء دفاع برشلونة، حيث سدد مخيتريان وتشالهانوغلو مرتين بجوار القائم، بينما سدد نيكولو باريلا كرة قوية أبعدها الحارس تشيزني على مرتين في الدقيقة 36.

وأسفر الضغط الإيطالي عن هدف ثان بعد احتساب الحكم ركلة جزاء ضد باو كوبارسي مدافع برشلونة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو (فار) التي أشارت بوجود عرقلة ضد مارتينيز.

وسدد تشالهانوغلو الركلة بنجاح على يمين تشيزني ليعزز إنتر ميلان تفوقه بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع جنوني في أول ربع ساعة، حيث قلص برشلونة التعادل بهدف في الدقيقة 54 سجله إيريك غارسيا بعد كرة عرضية متقنة من زميله جيرارد مارتن، الظهير الأيسر.

وبعدها بثوان كاد نيكولو باريلا يضيف هدفا ثالثا بتسديدة قوية أبعدها الحارس فويتشيك تشيزني إلى ركلة ركنية، وبعدها أنقذ سومر حارس مرمى إنتر ميلان فرصة محققة وحرم إيريك غارسيا من تسجيل هدف ثان بعد تمريرة من جيرارد مارتن.

وواصل جيرارد مارتن نشاطه، ولعب كرة عرضية قابلها أولمو برأسية قوية في الشباك، ليتعادل برشلونة في الدقيقة 60، وبعدها بخمس دقائق أضاع برشلونة فرصة خطيرة بسبب رعونة أولمو في التمرير لزميله توريس.

وتدخلت تقنية الفيديو (فار) بإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما أشارت بوجود عرقلة من مخيتريان ضد يامال خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 77، سدد يامال كرة قوية أبعدها سومر إلى ركنية، وبعدها بعشر دقائق تقدم برشلونة لأول مرة في النتيجة بعد تمريرة من بيدري إلى رافينيا الذي سدد كرة أبعدها يان سومر قبل أن يكملها البرازيلي الدولي في الشباك.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارشينياك خمس دقائق وقت بدل ضائع كانت أحداثها مثيرة وملتهبة للغاية، حيث رد القائم تسديدة من يامال في الدقيقة 92 لترتد الهجمة بهدف التعادل لإنتر ميلان حيث لعب دومفريس كرة عرضية أكملها أتشيربي بقدمه في الشباك بالدقيقة 93.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل انفرد يامال بالمرمى ولكنه سدد الكرة في أحضان الحارس سومر الذي أنقذ إنتر ميلان من هدف محقق في الدقيقة 96 ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

بعد مرور تسع دقائق من الشوط الإضافي الأول، تقدم إنتر ميلان بهدف رابع سجله البديل فراتيسي بعد مجهود فردي من تورام وتمهيد من البديل الآخر مهدي طارمي.

وحاول برشلونة إدراك التعادل، لكن تسديدة لاعبه الشاب هيكتور فورت مرت فوق العارضة، وفي الشوط الإضافي الثاني أضاع روبرت ليفاندوفسكي فرصة محققة برأسية فوق العارضة، وارتدت الهجمة سريعا بتسديدة فراتيسي أبعدها تشيزني بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية.

وفي آخر خمس دقائق من اللقاء، واصل سومر تألقه، وأنقذ مرماه من محاولتين جديدتين لنجم برشلونة يامال، وبعدها ذهبت رأسية ليفاندوفسكي فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز درامي لإنتر ميلان.

(د ب أ)