إنتر ميلان يهزم أتلتيكو مدريد بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

ميلانو (إيطاليا): اكتفى إنتر ميلان الإيطالي بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة /1صفر مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ويمنح هذا الانتصار الفريق الإيطالي وصيف نسخة الموسم الماضي أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب في معقل منافسه الإسباني يوم 13 آذار/مارس المقبل.

في ملعب سان سيرو، حاول إنتر ميلان إشعال حماس جماهيره في المدرجات بتسجيل هدف مبكر حيث نشط الظهير الأيمن ماتيو دارميان وتميز في إرسال الكرات العرضية.

ففي أول ربع ساعة وصل إنتر ميلان إلى مرمى ضيفه المدريدي بأكثر من محاولة بضربة رأس لماركوس تورام فوق العارضة وتسديدة هاكان كالهانوجلو بجوار القائم بينما سدد لاوتارو مارتينيز كرة قوية اصطدمت بمدافعي أتلتيكو مدريد قبل أن تذهب في أحضان الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وهدأ إنتر ميلان مع مرور الوقت ونشط فيدريكو دي ماركو الظهير الأيسر نسبيا ولكن الفريق لم يستفد من كراته العرضية، بينما سدد باستوني ولاوتارو مارتينيز كرتين فوق العارضة بخلاف رأسية أخرى أمسكها أوبلاك بثبات في الدقيقة 36 بخلاف تسديدة أخرى من تورام بجوار القائم.

في المقابل اكتفى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالتحفظ الدفاعي والتكتل أمام مرماه ونجح في تحقيق مسعاه بالخروج بشباك نظيفة في الشوط الأول دون استفادة من المفاتيح الهجومية أنطوان جريزمان وصامويل لينو وماركوس يورينتي.

مع بداية الشوط الثاني أشرك سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان المهاجم النمساوي أرناوتوفيتش مكان تورام في محاولة لتحسين أداء هجوم الفريق الإيطالي.

لكن أرناوتوفيتش أضاع على فريقه ثلاث فرص محققة أمام مرمى أتلتيكو مدريد في أول ربع ساعة ولم يستفد من تمريرات متقنة لزملائه ماتيو دارميان وفيدريكو دي ماركو ونيكولو باريلا.

شارك ألفارو موراتا مكان ساؤول نيجويز في محاولة من سيميوني لتنشيط الخط الأمامي، بينما تبادل جريزمان الكرة مع لينو الذي سدد كرة خطيرة بجوار القائم.

حاول سيميوني تنشيط جبهتي الطرف حيث أشرك دينزل دومفريس وكارلوس أجوستو مكان دارميان ودي ماركو بينما شارك دافيد فراتيزي مكان هنريك مخيتاريان لضخ دماء جديدة في خط الوسط.

ضغط إنتر ميلان بكل خطوطه حيث أبعد دفاع أتلتيكو مدريد كرة عرضية خطيرة من دومفريس في الدقيقة 73 قبل أن يستغل مارتينيز خطأ من مدافعي أتلتيكو مدريد لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أبعدها الحارس أوبلاك قبل أن يكملها أرناوتوفيتش في الشباك وسط محاولة يائسة من لينو في اللحاق بالكرة.

وبعد الهدف مباشرة كاد لينو يسجل التعادل بتسديدة خطيرة مرت بجوار القائم الأيمن بينما توترت الأعصاب في الدقائق الأخيرة مما دفع حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء لخمسة لاعبين وهم موراتا وكوكي وسافيتش ثلاثي أتلتيكو مدريد، وكذلك فراتيزي وكارلوس أجوستو ثنائي إنتر ميلان قبل إطلاق صافرة النهاية معلنا عن فوز صعب ومستحق لأصحاب الأرض.

(د ب أ)