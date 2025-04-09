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إنتر ميلان يهزم بايرن في عقر داره ويقترب من المربع الذهبي الأوروبي

منذ 43 دقيقة

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ميونخ: وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2/1 في ذهاب دور الثمانية.

وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بهدف للفريق الإيطالي في الدقيقة 38، ليصبح أول لاعب في إنتر ميلان يسجل سبعة أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال، معادلا إنجاز الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو في موسم 2010 /2011.

وعاد النادي البافاري للمباراة بهدف قاتل قبل خمس دقائق من النهاية سجله الأسطورة توماس مولر، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 74.

وأعلن النادي البافاري قبل أيام أن مولر سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم.

لكن قبل دقيقتين من النهاية، أحرز دافيد فراتيسي هدف الفوز القاتل لإنتر ميلان بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 74.

وتتجدد المواجهة يوم الأربعاء المقبل بين الفريقين في إيطاليا في مباراة الإياب.

(د ب أ)

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