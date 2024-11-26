إنتر ميلان يهزم لايبزغ بهدف عكسي ويتصدر دوري أبطال أوروبا

روما: اعتلى إنتر ميلان الإيطالي صدارة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه لايبزغ الألماني بنتيجة 1 / صفر الثلاثاء، في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

وجاء هدف الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري الإيطالي بنيران صديقة، وسجله الفرنسي كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة .27

ورفع هذا الفوز رصيد إنتر في الصدارة إلى 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، في الوقت الذي تواصلت فيه معاناة لايبزغ بتلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي ليبقى بدون رصيد.

(د ب أ)