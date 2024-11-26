رياضة | كرة قدم عالمية

إنتر ميلان يهزم لايبزغ بهدف عكسي ويتصدر دوري أبطال أوروبا

26 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

روما: اعتلى إنتر ميلان الإيطالي صدارة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه لايبزغ الألماني بنتيجة 1 / صفر الثلاثاء، في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

وجاء هدف الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري الإيطالي بنيران صديقة، وسجله الفرنسي كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة .27

ورفع هذا الفوز رصيد إنتر في الصدارة إلى 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، في الوقت الذي تواصلت فيه معاناة لايبزغ بتلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي ليبقى بدون رصيد.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برشلونة ينتفض ويتعادل مع إنتر في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
30 - أبريل - 2025
إنتر ميلان يهزم كومو بثنائية في الدوري الإيطالي
23 - ديسمبر - 2024
إنتر ميلان يفوت فرصة تصدر الدوري الإيطالي بالتعادل مع نابولي
10 - نوفمبر - 2024
إنتر يبتعد بفارق 15 نقطة في صدارة دوري إيطاليا عقب الانتصار على جنوة
4 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية