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إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

منذ 39 دقيقة

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ميلانو- إيطاليا: ابتعد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على ضيفه يوفنتوس 1 / صفر، مساء الأحد في قمة منافسات الجولة 23 من المسابقة.
وانتزع إنتر ميلان الفوز مستفيدا من هدف سجله فيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 37 .
وضرب إنتر عصفورين بحجر واحد حيث وسع الفارق مع ملاحقه يوفنتوس لأربع نقاط بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، وله مباراة مؤجلة.
أما يوفنتوس تعثر للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله في المباراة الماضية أمام إمبولي بنتيجة 1/1 ،ليتجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الثاني.
وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، فاز نابولي حامل اللقب على هيلاس فيرونا 2 / 1، وأتالانتا على لاتسيو 3 / 1 ،بينما تعادل تورينو مع ساليرنيتانا بدون أهداف.
(د ب أ)

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