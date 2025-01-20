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إنتر ميلان يواصل زحفه نحو صدارة الدوري الإيطالي

20 - يناير - 2025

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إسطنبول: واصل فريق إنتر ميلان زحفه نحو صدارة الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأحد، على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين للمسابقة.
أهداف المباراة جميعها جاءت في الشوط الثاني بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، رغم تفوق أصحاب الأرض على مستوى الاستحواذ أو الفرص الحقيقية على المرمى.
وانتظر “النيراتزوي” حتى الدقيقة 55 عندما افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة العليا، وأضاف الهولندي دينزل دومفريس ثاني الأهداف من رأسية في الدقيقة 79.
وقلص سيباستيانو إسبوزيتو الفارق للضيوف في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ورد الإنتر، بعد 5 دقائق بالهدف الثالث، عبر الفرنسي ماركوس تورام بتسديدة قوية.
ورفع الإنتر، بهذا الفوز، رصيده إلى 47 نقطة في وصافة الكالتشيو، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر، وله مباراة مؤجلة مع فيورنتينا، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 20 نقطة في المركز 14.

(الأناضول)

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