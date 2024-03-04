إنتر يبتعد بفارق 15 نقطة في صدارة دوري إيطاليا عقب الانتصار على جنوة

ميلانو (إيطاليا): ابتعد إنتر ميلان بفارق 15 نقطة في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل كريستيان أسلاني وأليكسيس سانشيز في الشوط الأول ليفوز 2-1 على ضيفه جنوة اليوم الاثنين.

ورفع إنتر رصيده إلى 72 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه بعد خسارة يوفنتوس، ثاني الترتيب، 2-1 من مضيفه نابولي أمس الأحد.

ولدى جنوة 33 نقطة في المركز 12.

وحظي سيموني إنزاجي مدرب إنتر بأمسية مثالية للاحتفال بمباراته رقم 300 كمدرب في الدوري الإيطالي، حيث فاز فريقه في جميع المباريات 12 التي خاضها عام 2024 كما عادل عدد النقاط التي حققها الموسم الماضي.

وبدأ جنوة المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في منتصف الشوط الأول بضربة رأس من ماتيو ريتيجي لكن يان زومر حارس إنتر تصدى لها بشكل رائع ليحافظ على مرماه.

ومنح أسلاني التقدم لإنتر بعد نصف ساعة من اللعب عقب تمريرة طويلة من سانشيز ليسدد من مدى قريب في سقف الشبكة.

وبعدها بثماني دقائق، جعل سانشيز النتيجة 2-صفر بضربة جزاء تحصل عليها نيكولو باريلا بعد مخالفة على مورتن فرندروب.

وقلص جنوة الفارق بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، حين أخطأ ستيفان دي فري مدافع إنتر في إبعاد الكرة لتصل إلى يوهان فاسكيز الذي أطلق تسديدة في الزاوية المنخفضة.

وظن الفريق الزائر أنه أدرك التعادل وحقق مراده حين سجل البديل فيتينيا في شباك الحارس زومر، لكن الفرحة استمرت للحظات قبل أن يرفع الحكم رايته معلنا عن وجود تسلل في بداية اللعبة.

وبالرغم من جهود جنوة لإدراك التعادل، الا أن إنتر صمد ليقترب خطوة من حصد اللقب.

(رويترز)