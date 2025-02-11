إنتر يثأر من فيورنتينا ويواصل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

ميلانو (إيطاليا): حقق إنتر ميلان فوزا 2-1 على ضيفه فيورنتينا اليوم الاثنين، بفضل هدف ماركو أرناوتوفيتش بضربة رأس في الشوط الثاني ليظل على مسافة قريبة من نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان الفوز رائعا لإنتر صاحب المركز الثاني، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة وقلص الفارق مع نابولي إلى نقطة واحدة فقط.

واستضاف إنتر ميلان منافسه فيورنتينا بعد أربعة أيام فقط من مباراتهما السابقة في الدوري الإيطالي، وهي ثاني أقصر فترة فاصلة بين مباراتين لنفس الفريقين في تاريخ الدوري.

واستكمل فيورنتينا فوزه 3-صفر يوم الخميس الماضي، بعد أن توقفت المباراة التي انطلقت في الأول من ديسمبر كانون الأول الماضي في الدقيقة 17 بعد تعرض إدواردو بوف لاعب وسط فيورنتينا لأزمة قلبية ليسقط على أرض الملعب.

وسيطر إنتر ميلان على الشوط الأول لكنه كسر الجمود بفضل هدف عكسي من مارين بونجراتشيتش لاعب فيورنتينا، الذي حول الكرة برأسه نحو شباك فريقه بعد ركلة ركنية في الدقيقة 28.

ورغم سيطرة إنتر ميلان، نجح الضيوف في معادلة النتيجة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، عندما نفذ رولاندو ماندراجورا ركلة جزاء بعد لمس ماتيو دارميان لكرة عرضية بيده.

وأعاد البديل أرناوتوفيتش فريقه إلى المقدمة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية، عقب سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ليضمن النقاط الثلاث لفريقه.

(رويترز)