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إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوزه 2-صفر على فروزينوني

12 - نوفمبر - 2023

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ميلانو: ا ستعاد إنتر ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه فروزينوني اليوم الأحد بفضل تسديدة بعيدة المدى من فيدريكو ديماركو وركلة جزاء نفذها هاكان شالهان أوغلو.

وافتتح إنتر التسجيل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما أرسل ديماركو كرة ساقطة وهو بالقرب من خط الوسط مستغلا خروج ستيفانو توراتي حارس فروزينوني عن مرماه لتمر الكرة من فوق الأخير نحو الشباك.

وسجل شالهان أوغلو ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني ليضاعف تقدم إنتر بعد إقدام إيلاريو مونتيريسي على عرقلة ماركوس تورام.

وأعاد الفوز إنتر إلى صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة متفوقا بنقطتين على يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فروزينوني المركز 12 برصيد 15 نقطة.

وكانت بداية إنتر قوية، ونفذ شالهان أوغلو ركلة ركنية مرت عبر منطقة الجزاء وكادت أن تصل لتورام عند القائم البعيد لكن الكرة راوغته في النهاية لتضيع الفرصة.

وأتيحت للمهاجم الفرنسي فرصة أخرى بتسديدة من مسافة بعيدة، لكن توراتي أبعدها عن مرماه في رد فعل سريع.

وأنقذ الحارس توراتي فرصة أخرى بعدها بوقت قصير، بتصديه بأطراف أصابعه لتسديدة لاوتارو مارتينيز لتمر فوق العارضة.

وهاجم فروزينوني بعد أن سجل إنتر هدفه الثاني واقترب من تقليص الفارق عندما ارتطمت تسديدة وليد شديرة بالقائم بعدها بلحظات.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أهدر مارتينيز فرصة سانحة لإحراز الهدف الثالث لإنتر لكن تسديدته من مسافة قريبة ذهبت بعيدا عن المرمى.

(رويترز)


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