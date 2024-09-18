إنتر يفرض التعادل السلبي على سيتي في دوري أبطال أوروبا

مانشستر (إنكلترا): خرج إنتر ميلان من ملعب الاتحاد بتعادل مفاجئ بدون أهداف مع مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، ليثأر قليلا من خسارته الصعبة أمام سيتي في نهائي 2023 لأبرز البطولات الأوروبية للأندية.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص في مباراة متكافئة. وتعثر مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا إلى حد كبير بسبب الانضباط الدفاعي الرائع لإنتر.

وافتقر فريق المدرب سيموني إنزاجي، الذي كان خطيرا في الهجمات المرتدة في ليلة متوترة للفريقين، للفعالية واللمسة الأخيرة.

وسنحت فرصتان للنرويجي إرلينج هالاند ماكينة أهداف مانشستر سيتي، الذي كان سيصبح أسرع لاعب في التاريخ يسجل مئة هدف مع فريق أوروبي إذا هز الشباك اليوم، في الشوط الأول بينها ضربة رأس قفز الحارس يان زومر للإمساك بها من على خط المرمى، وتسديدة قوية منخفضة مرت بجوار القائم بقليل.

وتنفست جماهير مانشستر سيتي الصعداء عندما أهدر هنريخ مخيتاريان فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة عندما أطلق تسديدة صاروخية من ثمانية أمتار مرت أعلى العارضة مباشرة، ثم أمسك برأسه في حالة من عدم التصديق.

وفي الناحية الأخرى، أثار إيلكاي جندوجان استياء كبيرا من جماهير مانشستر سيتي عندما أهدر فرصتين بضربة رأس من مدى قريب في الثواني الأخيرة من المباراة، إذ مرت الكرة الثانية فوق العارضة مباشرة قبل صفارة النهاية.

(رويترز)