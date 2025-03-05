إنتر يفوز على فينوورد ويضع قدما في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

روتردام (هولندا): سيطر إنتر ميلان بشكل كامل على مباراته أمام مضيفه فينوورد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليحقق الفوز بنتيجة 2- صفر بفضل هدفي ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

وكان فينوورد الفريق الأكثر خطورة في الشوط الأول، لكن إنتر تقدم عكس سير اللعب عندما سجل تورام هدفا من تسديدة مباشرة في الدقيقة 38، وضاعف مارتينيز التقدم بتسديدة في الزاوية العليا بعد فترة وجيزة من نهاية الاستراحة.

وستقام مباراة الإياب في ميلانو يوم الثلاثاء المقبل، وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن من أجل الحصول على مكان في قبل النهائي.

وهيمن إنتر على الاستحواذ في بداية المباراة، لكن صاحب الأرض شن هجمات مرتدة فعالة، وسدد إبراهيم عثمان كرة منخفضة في الزاوية القريبة تصدى لها جوسيب مارتينيز حارس مرمى إنتر بصعوبة.

وافتقد متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى الدقة في الكثير من الأحيان، لكن تورام استغل هجمة جماعية رائعة ليمنح إنتر التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل المهاجم الفرنسي من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية أمامية من نيكولو باريلا.

ورفع الهدف من معنويات إنتر، وضاعف الفريق تقدمه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما سجل مارتينيز هدفه السادس في البطولة هذا الموسم.

وكان هذا الهدف 18 للمهاجم الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي في البطولة.

وسدد ياكوب مودر لاعب فينوورد في القائم، لكن إنتر كان يمكنه إضافة الهدف الثالث عندما حصل على ركلة جزاء بسبب خطأ لمصلحة تورام بعد مرور ساعة من اللعب.

لكن تيمون فيلنرويتر حارس مرمى فينوورد قرأ أفكار بيوتر جيلينسكي وتصدى لتسديدة لاعب خط الوسط البولندي المنخفضة.

وقلصت النتيجة من فرص صاحب الأرض في التأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ موسم 1971-1972، مع خوض مدربه الجديد روبن فان بيرسي مباراته الأولى كمدرب في دوري أبطال أوروبا.

وصعد إنتر، الذي حقق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا كان آخرها في عام 2010، مباشرة إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الرابع في مرحلة الدوري.

(رويترز)