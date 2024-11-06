إنتر يواصل صحوته ويجتاز أرسنال بهدف في دوري أبطال أوروبا

ميلانو (إيطاليا): واصل فريق إنتر الإيطالي صحوته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا بهدف دون رد على ضيفه أرسنال الإنكليزي، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وتقمص التركي هاكن تشالهان أوغلو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (جوتسيبي مياتزا) عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

ورغم المحاولات العديدة من أرسنال لإدراك التعادل خلال الشوط الثاني، لكنها باءت جميعا بالفشل، ليتلقى الفريق اللندني خسارته الثانية على التوالي بمختلف المسابقات.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي بالمسابقة، إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد أرسنال، الذي نال خسارته الأولى في البطولة القارية هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وافتتح إنتر مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل مع مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل أن ينتصر على ضيفه ريد ستار الصربي، ومضيفه يونغ بويز السويسري في الجولتين التاليتين.

من جانبه، استهل أرسنال مسيرته في المسابقة بالتعادل مع مضيفه أتالانتا الإيطالي، ثم فاز على ضيفيه باريس سان جيرمان الفرنسي، وشاختار دونيتسك الأوكراني في مباراتيه الماضيتين بالبطولة.

ولم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم مكثف من جانب إنتر، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور.

وكاد دينزل دومفريس أن يفتتح التسجيل لإنتر مبكرا في الدقيقة الثالثة، فمن محاولة هجومية خطيرة ومبكرة للفريق الإيطالي وصلت الكرة للاعب الهولندي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتدت من العارضة.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد هاكن تشالهان أوغلو، قذيفة زاحفة من خارج المنطقة، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أرسنال إلى ركلة مرمى.

وأطلق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة السابعة، اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت سهلة للإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال.

وواصل إنتر هجماته المكثفة، حيث حصل على ركلة حرة من الناحية اليسرى في الدقيقة التاسعة، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها تشالهان أوغلو بعرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وبمرور الوقت، بدأ أرسنال الدخول لأجواء اللقاء، حيث استحوذ لاعبوه على الكرة لكن دون خطورة على مرمى إنتر، فيما قاد مهدي طارمي هجمة لإنتر في الدقيقة 14، حيث مرر كرة زاحفة تجاه مارتينيز، لكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب.

وهدأ إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن ينطلق جابرييل مارتينيللي، لاعب أرسنال، من الجبهة اليسرى في الدقيقة 25، أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن الدفاع من إبعادها بسهولة إلى وسط الملعب، أعقبها تسديدة أرضية قوية من زميله بوكايو ساكا من داخل المنطقة في الدقيقة التالية، تصدى لها السويسري يان سومر، حارس مرمى إنتر، بثبات.

وقاد مارتينيللي هجمة لأرسنال في الدقيقة 29، حيث أرسل عرضية من الطرف الأيسر إلى داخل المنطقة، استقبلها ميكيل مورينو بضربة رأس، مرت بجوار القائم الأيمن.

وأصبحت الأفضلية للاعبي أرسنال، الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات الأمور، وسدد يوريان تيمبر من خارج المنطقة في الدقيقة 43، أبعدها سومر بصعوبة بالغة.

وتعددت الركلات الركنية لأرسنال في محاولة لخطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، لكنها لم تسفر عن شيء، قبل أن تشهد الدقيقة الثانية من الوقت الضائع ركلة جزاء لإنتر بعدما لمست الكرة يد ميرينو داخل المنطقة.

ونفذ تشالهان أوغلو ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة في منتصف المرمى، فيما ارتمى رايا في الجهة اليسرى، ليحرز اللاعب التركي هدفا لإنتر في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول، والذي انتهى بتقدم الفريق الإيطالي بنتيجة 1 / صفر.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم مبكر من جانب أرسنال بغية إدراك التعادل سريعا، وسدد مارتينيللي من على يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 46 هزت الشباك من الخارج.

وأضاع وليم ساليبا فرصة محققة لأرسنال في الدقيقة 48، حيث تابع ركلة ركنية من الجانب الأيسر، نفذت عرضية، ليسدد ضربة رأس، دون مضايقة من أحد وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بعيدة تماما.

وأهدر بوكايو ساكا فرصة محققة في الدقيقة 57، عندما نفذ ركنية من على يسار مرمى إنتر، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تحولت مباشرة تجاه الشباك، لكن دومفريس أبعدها من على خط المرمى تماما.

وسدد كاي هافيرتز من على يمين المنطقة في الدقيقة 59، لكن سومر أبعدها بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء، فيما نفذ جابرييل مارتينيللي ركنية بعرضية لداخل المنطقة في الدقيقة 60، أبعدها الدفاع بصعوبة شديدة من أمام المرمى بعيدا عن مناطق الخطورة.

وأضاع دومفريس فرصة لتعزيز النتيجة لإنتر في الدقيقة 72، قبل أن يهدر كافيرتز فرصة مؤكدة لأرسنال في الدقيقة 75، حيث تسلم تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، ليهيئ الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت في يان أوريل بيسيك، قبل أن تخرج لركنية لم تستغل.

وهدد هافيرتز مرمى إنتر مجددا في الدقيقة 86، حينما سدد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى، ليشدد بعدها أرسنال هجماته في الوقت المتبقي من اللقاء.

وسدد هافيرتز مرة أخرى من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 88، ثم سدد إيثان نوانيري من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز إنتر على أرسنال بهدف نظيف.

(د ب أ)