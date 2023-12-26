“إنتل” تحصل على منحة بـ3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع رقائق في إسرائيل

القدس: وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح شركة “إنتل كورب” منحة تبلغ 3.2 مليار دولار لإقامة مصنع جديد للرقائق بقيمة 25 مليار دولار تعتزم الشركة بناءه في جنوب إسرائيل، وفقا لما أعلنه الجانبان اليوم الثلاثاء.

وقالت إنتل في بيان، إن خطة توسعة موقعها في مستوطنة كريات غات هي “جزء مهم من جهود إنتل لإنشاء سلسلة توريد عالمية أكثر قوة، إلى جانب استثمارات التصنيع الحالية والمخطط لها للشركة في أوروبا والولايات المتحدة”.

وبالإضافة إلى المنحة التي تصل إلى 12.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، التزمت شركة تصنيع الرقائق أيضا بشراء ما قيمته 60 مليار شيقل (16.6 مليار دولار) من السلع والخدمات من موردين إسرائيليين على مدى عقد مقبل، في حين من المتوقع أن يوفر المصنع الآلاف من فرص العمل.

وتشغل إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل، بما في ذلك وحدة تصنيع في كريات فات، وتوظف ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.

وفي يونيو/ حزيران، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إنتل ستبني مصنعا جديدا للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل، لكن الشركة كانت ترفض حتى الآن تأكيد الاستثمار.

وقالت إنتل إن أعمال البناء جارية بالفعل لتوسيع الموقع، بما في ذلك الغرف النظيفة والمباني الداعمة. وأضافت أنه تم الانتهاء من جزء كبير من المباني، بما في ذلك صب الركائز والطوابق الأولى.

ومن المقرر افتتاح المصنع الجديد في 2027 والوصول إلى التشغيل بالكامل في عام 2035.

(رويترز)