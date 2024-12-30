إنجاز 90% من مشروع ربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية

بغداد – د ب أ:أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الإثنين إنجاز 90% من مشروع الربط الخليجي، مشيرة إلى مضي العراق قدما في تنويع مصادر الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، قوله إن «الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة».

وأوضح أن «مشاريع الربط الكهربائي إلى جانب مشروعات الدورة المركبة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وتدوير النفايات، تسهم في تحقيق استقرارية عالية للشبكة الكهربائية، فضلاً عن إمكانية تبادل المنفعة ودخول العراق كعضو مهم في سوق الطاقة الإقليمي، سواء العربي أو الخليجي».

وأشار إلى أن «نسبة الإنجاز في مشروع الربط العراقي الخليجي وصلت إلى 90%، حيث تعمل ثلاث شركات ضمن هيئة الربط الخليجي على إنشاء الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو في العراق بمحطة الوفرة في الكويت».

وأضاف أنه «من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع الخدمة بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط لتغذي محافظة البصرة مطلع العام المقبل». وبشأن مشروع الربط العراقي الأردني ذكر المتحدث أن «الجزء الأول من مشروع الربط العراقي الأردني دخل الخدمة بطاقة 54 ميغاواط، مما أسهم في إيصال الكهرباء إلى قضاء الرطبة بعد 11 عاماً من الاعتماد على المُوَلِّدات الخاصة». وتابع أن المرحلة الثانية جار استكمالها والتي ستربط محطة القائم بمحطة الريشة في الأردن، لافتاً إلى أن المشروع يشمل مراحل متقدمة للربط التزامني بين العراق، الأردن، ومصر.

وبشأن مشروع الربط التركي أشار المتحدث إلى أنه «تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ميغاواط في المنطقة الشمالية، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثانية بطاقة إضافية تبلغ 600 ميغاواط. وأوضح أنه تم توقيع العقد الاستشاري الفني لمشروع الربط مع السعودية، وتحديد نقاط الربط وآليات العمل، بطاقة أولية تصل إلى 1000 ميغاواط، متوقعا أن يكتمل المشروع خلال 36 شهراً. وأكد المتحدث أن «العراق يمضي قُدُماً في تنويع مصادر الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي مما يجعله منتفعاً وممراً مُهماً للطاقة، مع الحفاظ على أمنه».