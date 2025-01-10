إندبندنت: إيلون ماسك مهتم بشيطنة المسلمين أكثر من إيجاد العدالة لضحايا التحرش في بريطانيا

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “اندبندنت” مقالا للكاتبة نادين أسبلي قالت فيه إن المرء كان ربما ليتصور أن ضحايا فضيحة “عصابات التحرش” المروعة قد عانوا ما يكفي دون أن يتم استخدامهم ككرة قدم سياسية لتعزيز الأجندة المعادية للإسلام لليمين المتطرف. ومع ذلك، مرة أخرى، هذا ما نراه. مع عودة “عصابات التحرش” إلى العناوين الرئيسية، تهيمن المشاعر المعادية للمسلمين مرة أخرى على الخطاب السياسي. يبدو أن تحقيق العدالة للضحايا – فضلا عن منع حدوث ذلك مرة أخرى – يتراجع عندما تكون هناك نقاط سياسية يجب تسجيلها.

وأشارت إلى أنها لم تستطع حصر عدد العناوين الرئيسية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي رأتها هذا الأسبوع والتي تشير إلى “عصابات المتحرشين المسلمين”، والتي تروج للأسطورة المدمرة القائلة بأن الاستغلال الجنسي المنظم للأطفال الذي حدث في عدد لا يحصى من المدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان مرتبطا بشكل أو بآخر بدين يتبعه مليار شخص في جميع أنحاء العالم بسلام.

مع عودة “عصابات التحرش” إلى العناوين الرئيسية، تهيمن المشاعر المعادية للمسلمين مرة أخرى على الخطاب السياسي

وقالت إن إيلون ماسك قاد هذه الموجة الأخيرة من كراهية الإسلام الخبيثة، ودفع معلومات مضللة على حسابه على إكس (تويتر سابقا) حول أن عصابات التحرش هي قضية إسلامية، وعلامة على التعددية الثقافية الفاشلة واتهم سياسيين من حزب العمال مثل كير ستارمر وجيس فيليبس بأنهم “مدافعون عن الاغتصاب على مستوى إبادة جماعية” و”متواطئون” في “اغتصاب” بريطانيا.

وبينت الكاتبة أنه من الصعب تجاهل لغة ماسك هنا. لأن الحديث عن “اغتصاب” بريطانيا نفسها يديم فكرة الأجانب العنيفين المنحرفين (اقرأ: المسلمين) القادمين إلى بريطانيا ومهاجمة البريطانيين الأصليين. إن هذا التصور الخاطئ عن عصابات التحرش الجنسي يصور جميع المسلمين والمهاجرين كأعداء لبريطانيا، متجاهلا حقيقة أن الكثير من المسلمين كانوا جزءا من نسيج بريطانيا لقرون.

وأشارت في مقالها إلى سجل ماسك في ترويج الروايات اليمينية المتطرفة والمعادية للمهاجرين والمعادية للإسلام، مثل التقارير الكاذبة التي زعمت أن مهاجم ساوثبورت كان مسلما في الصيف الماضي – مما أدى إلى تأجيج أعمال الشغب والعنف على نطاق واسع بما في ذلك إحراق الفنادق التي تؤوي اللاجئين ومهاجمة المساجد (بالإضافة إلى دعمه المستمر لأمثال تومي روبنسون المعروف بآرائه المعادية للمسلمين) – يبدو أن هذا ليس عن تأمين العدالة لضحايا التحرش الجنسي بل عن إيجاد طريقة أخرى لشيطنة المسلمين.

وأكدت أن المسلمين شاهدوا كيف يقدم هذا المفهوم الخاطئ حول عصابات التحرش الجنسي على أنه حقيقة من قبل. مثلا عندما ادعت وزيرة الداخلية آنذاك سويلا برفيرمان أن مرتكبي التحرش الجنسي في بريطانيا هم “جميعهم تقريبا رجال بريطانيون من أصل باكستاني”. نعم، ارتكب بعض الجرائم رجال بريطانيون من أصل باكستاني، ولكن ليس “جميعهم تقريبا”. في الواقع، خلص تقرير أجرته الحكومة في عام 2020 إلى أن معظم عصابات الاعتداء الجنسي على الأطفال تتكون من رجال بيض.

خلص تقرير أجرته الحكومة في عام 2020 إلى أن معظم عصابات الاعتداء الجنسي على الأطفال تتكون من رجال بيض

وأوضحت أنه في الواقع، تم استخدام التقارير التي تفيد بأن الشرطة كانت حذرة بشكل مفرط بشأن التحقيق في عصابات التحرش في ذلك الوقت بسبب مخاوف من إشعال التوترات المجتمعية أو الظهور بمظهر العنصري منذ فترة طويلة للترويج لفكرة أن الصواب السياسي والاستسلام لمشاعر “الأجانب” يتم وضعهما مرارا وتكرارا قبل سلامة البريطانيين “الأصليين”. في الأسبوع الماضي فقط، اقترح وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك أن بريطانيا يجب أن تضع حدا أقصى للهجرة لأولئك من “الثقافات الغريبة” ذات “المواقف التي تعود للقرون الوسطى تجاه النساء”، مشيرا إلى فضيحة التحرش كدليل.

ووضحت الكاتبة أن الأمر لا يتعلق فقط بكراهية الإسلام المنتشرة وغير المنضبطة والتي تتكرر في كل مرة تعود فيها عصابات التهييج إلى الأخبار وتأثيرها على المسلمين العاديين الذين يمارسون حياتهم اليومية. وأنه بصفتها معلمة في المدرسة الثانوية لمدة ثماني سنوات، تلقت تدريبا منتظما على تحديد ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال – وعندما ترى مدى الدمار الذي يخلفه هذا على حياة الشاب، فمن المستحيل ألا تشعر وكأن ضحايا هذه الجرائم يخذلون مرة أخرى.

وتقول: أولا، خذلهم أولئك الذين كان ينبغي لهم أن يحافظوا على سلامتهم، لكنهم الآن يخذلونهم للمرة الثانية من قبل نظام منقسم إلى الحد الذي يفضل استغلال أولئك الذين يعانون من أجل تسجيل نقاط سياسية بدلا من التجمع لمنع حدوث هذا مرة أخرى. أولئك الذين هم الأكثر صراحة بشأن هذه الفضيحة يصرخون ببساطة فوق أصوات الضحايا، والقفز على عربة معاداة المسلمين لا يؤدي إلا إلى استغلال صدمة الفتيات الصغيرات الضعيفات لزرع الفتنة العامة.

وشددت أن هذا لا يفعل شيئا لعلاج آلام أولئك الذين عاشوا هذه الفضيحة فحسب، بل إنه يجعل التغيير الهادف أكثر صعوبة. لقد تحدثت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون بصراحة عن كيفية تأخير مشروع قانون رفاهة الأطفال والمدارس بسبب الدعوات المتجددة لإجراء تحقيق عام من قبل أولئك على اليمين. بالنظر إلى أن مشروع القانون يتضمن مقترحات مثل رقم تعريف فريد لكل طفل، وهو شيء من شأنه أن يحدث ثورة في كيفية عمل السلطات معا لحماية أولئك الذين يحتاجون إليه أكثر من غيرهم، فمن الواضح أن هذه الموجة المعادية للإسلام التي تجتاح سياساتنا الوطنية تشكل خطرا مباشرا على الأطفال الأكثر ضعفا في البلاد.

وقالت إنه بدلا من الانحدار إلى الخطاب الانقسامي، ما تحتاجه الأمة في وقت كهذا هو التغيير النظامي الحقيقي. وأنها كمعلمة، ترى بنفسها كيف أن تجزئة الخدمات العامة تخذل الأطفال الأكثر ضعفا كل يوم. والعواقب المروعة لهذا الفشل واضحة أيضا، في قضية سارة شريف المأساوية، حيث كان سحب طفلتها من المدرسة كافيا لوالديها لإخفاء الإساءة المروعة التي كانوا يلحقونها بها، على الرغم من أن المعلمين أبلغوا عن كدمات وكانت أسرتها معروفة للخدمات الاجتماعية منذ ما قبل ولادتها.

أيا كان ما قد يزعمونه، فإن أولئك الذين يستغلون هذه الفضيحة كفرصة لشيطنة المسلمين وتعزيز أجندتهم الإشكالية لا يهتمون حقا بضحايا هذا الفشل العام. وإذا فعلوا ذلك، فإنهم يطالبون بتغيير حقيقي، وسلطات أكثر ارتباطا، ونظام أكثر مركزية للحفاظ على سلامة الأكثر ضعفا – بدلا من مجرد تحريض مجموعة محرومة ضد أخرى.