إندبندنت: في البداية وصفت “بي بي سي” فيلم “مسعفون تحت النار” في غزة بالمهم ثم غيرت رأيها بشكل غامض

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته راشيل كلان، قالت فيه إن عرض القناة الرابعة البريطانية لفيلم رفضت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي عرضه وأخرته لفترة طويلة بسبب ما زعم أنه يمس قضايا الحيادية، كان مناسبة لمشاهدة فيلم كان الرأي العام البريطاني منع من رؤيته.

وقد عرضت القناة الرابعة الفيلم “غزة: مسعفونتحت النار” على معظم منصاتها ليلة الأربعاء. وقبل عرض الفيلم أعلنت مديرة الأخبار وشؤون الساعة في القناة لويزا كومبتون في بيان مطول أن الفيلم “مروع” و “سيؤدي لغضب الكثير من الناس”. وقالت “نعرض هذا البرنامج لأننا نعتقد وبعد التدقيق العميق والتثبت، أننا نقدم وجهة نظر لموضوع يثير انقساما في الآراء ويثير جدلا حول ماهية الحقيقة”.

لكن هذا الفيلم المؤلم اكتسب شهرة واسعة لأسباب خاطئة حتى قبل بثه، تقول “إندبندنت”، فهو لم يصنع في الأصل للقناة الرابعة، بل لبي بي سي وكاد ألا يعرض على التلفزيون البريطاني بعد أشهر من التأخير والمفاوضات المريرة والمخاوف بشأن التحيز. وقد أنتجت شركة “بايسمنت فليمز” الفيلم لصالح بي بي سي التي وافق المسؤولون فيها على أن القصة مهمة جدا، حسب شخص مطلع نقلت عنه صحيفة “إندبندنت”. وقال: “وصلتنا رسائل بريد إلكتروني تخبرنا بأن هذا عمل صحافي مهم وقوي، ويجب نشره للمصلحة العامة. ثم فجأة وبشكل غامض، لا يمكن عرضه”، كما قالوا.

وقال المصدر إنه تم تحديد ستة مواعيد بث مختلفة على الأقل خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، لكن تم تأجيلها باستمرار.

وظن فريق الفيلم الوثائقي أن بي بي سي تؤجل البث ريثما يصدر تقرير هيئة الاتصالات البريطانية (أوفكوم) حول برنامج سابق بعنوان “غزة: كيف تنجو في محور حرب”، لكن المصدر قال إن بي بي سي استمرت في نفي ذلك. وأضاف: “لقد استمروا في اختلاق أسباب واهية”، وشملت هذه الأسباب إعادة التحقق من الصور وطلب المزيد من التحقق من الحقائق. وفي وقت لاحق، اعتذرت بي بي سي وقالت إن جميع الأفلام المتعلقة بإسرائيل وفلسطين ستضطر إلى الانتظار حتى صدور تقرير أوفكوم. ورغم ذلك، عرض فيلم لوي ثيرو عن المستوطنين في الضفة الغربية في أيار/مايو.

في هذه الأثناء، كان صانعو الفيلم الوثائقي قلقين بشأن عرض الفيلم، أولا لأنه تحقيق في جرائم حرب جاء في وقته، ولكن أيضا لأن عليهم واجب رعاية الأشخاص الذين ساعدوهم في سرد ​​القصة. وقال المصدر: “كان أحد المبلغين الإسرائيليين عن المخالفات منزعجا جدا من هذا الأمر”.

وفي النهاية قررت بي بي سي في نيسان/أبريل أنها لن تعرض الفيلم على شكل عمل وثائقي وقالت إنها ستقسم المقابلات وتستخدمها في برامجها الإخبارية وبطرق مختلفة وأنها ستعيد الفيلم لصناعه.

لكن العملية لم تكن سهلة كما تصورت بي بي سي، فما تبع ذلك، حسب المصدر، هي مفاوضات مكثفة استمرت ما بين 6- 7 أسابيع وشارك فيها المحامون حول مكان وكيفية عرض الفيلم. وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية لفريق الفيلم هي بند يمنعهم من مناقشة المفاوضات المطولة مع بي بي سي. وفي 20 حزيران/يونيو أصدرت بي بي سي بيانا أكدت فيه أنها لن تبث الفيلم وذهبت للاقتراح أن سبب عدم عرضه يتعلق بموضوع التحيز. وجاء في البيان: “تعمل بي بي سي ومنذ عدة أسابيع مع بايسمنت فيلمز للبحث عن طريق لعرض قصص هؤلاء الأطباء على منصتنا” و “لكن يوم أمس، بات من الواضح أننا وصلنا لنهاية الطريق في هذه المناقشات. وتوصلنا إلى نتيجة أن بث هذه المادة فيها مخاطرة بخلق انطباع عن التحيز والذي لا يتطابق مع المعايير العالية التي يتوقعها الرأي العام من بي بي سي”.

وجاء الخبر عن قرار بي بي سي بعد تعليقات منفصلة من مدير “بيسمنت فيلمز” بن دي بير في مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية وتعليقات المنتجة المشاركة ومقدمة الفيلم راميتا نافاي لراديو بي بي سي 4.

وفي المقابلة قالت نافاي إن إسرائيل “أصبحت دولة مارقة ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي وقتل جماعي للفلسطينيين”. أما دي بير فأشار إلى أن الصحافيين تعرضوا للتكميم والإسكات. وبعد رفض عرض الفيلم، وجد منتجوه فرصة للبحث عن مكان آخر، وفي غضون أسبوع قررت القناة الرابعة تبنيه.

وقالت كومبتون، بصفتها رئيسة قسم الأخبار وشؤون الساعة في القناة الرابعة، إن الفيلم الوثائقي “يقدم دليلا دامغا على أن الأطباء والممرضين والمسعفين في غزة حرموا من الحماية المدنية التي توفرها لهم قواعد الحرب عادة”.

وأضافت أن من واجب الصحافيين تقديم القصص التي يحتاج الناس إلى معرفتها، والتي قد يفضل البعض أحيانا ألا تسمع. و”لكن بينما لن نحكم أبدا على أي شخص يقرر أن عرض شيء ما قد يعرضه لخطر اعتباره منحازا، فإننا نعتقد أن هناك أوقاتا يحدث فيها نفس الخطر بسبب عدم عرض أي شيء على الإطلاق”.

وفي بيان، قالت نافاي إن الفريق عمل لأكثر من عام مع منظمات حقوق الإنسان والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين “جمعوا أدلة جنائية عن جرائم الحرب الإسرائيلية”. و”تظهر مقابلاتنا مع الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينيين الذين استهدفتهم إسرائيل، ومع المبلغين الإسرائيليين عن المخالفات، أن استهداف إسرائيل للعاملين في مجال الرعاية الصحية ممنهج ومتعمد، وجزء من جهودها “لتدمير” و”تسوية غزة بالأرض وتطهيرها عرقيا، كما قال الوزراء الإسرائيليون أنفسهم”. وتابعت: “هذا الفيلم مهم ليس فقط كسجل لجرائم الحرب الإسرائيلية، ولكن أيضا لأنه كشف عن أجندة بي بي سي فيما يتعلق بتغطية أخبار إسرائيل وفلسطين، ولهذه الأسباب، ربما يكون أحد أهم الأفلام الوثائقية التي صنعتها على الإطلاق”.