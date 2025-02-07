إندونيسيا تأمر بوقف مشاريع سياحية على صلة بترامب بشأن مشاكل بيئية

جاكرتا: صرح مسؤولون اليوم الجمعة، بأن السلطات الإندونيسية أمرت بوقف تطوير مشروع سياحي على صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ومشاكل بيئية.

ويعد مشروع ليدو سيتي الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف هكتار من بنات أفكار الشريك التجاري الإندونيسي لترامب، الملياردير والسياسي هاري تانوسوديبجو الذي حضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن قبل نحو أسبوعين.

ويرجع ارتباط تانوسوديبجو بترامب إلى عام 2014 عندما كانت شركته “إم.إن.سي” تبحث عن مشغل لمنتجعات مترامية الأطراف من فئة الستة نجوم، وأحدها سيتم بناؤها في جزيرة بالي السياحية وآخر بالقرب من جاكرتا.

ومقابل خفض الإيرادات، سوف تدير “منظمة ترامب” الفنادق وملاعب الجولف ونوادي ريفية التي من شأنها أن تكلف نحو 700 ملون دولار في حال شيدتها شركة إم.إن.سي. وتمثل المشاريع أساس عمليات تطويرية أكبر تخطط لها الشركة.

وقال تانوسوديبجو في مقابلة مع أسوشيتد برس (أ ب) في يناير/كانون الثاني 2017 إن تطوير المساحة الكلية لمدينة ليدو سيتي سوف يستغرق أكثر من عقد وسوف تكلف ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وسوف تبلغ تكلفة ممتلكات ترامب منها أكثر من 300 مليون.

وفي 2023، أعطاها الرئيس الإندونيسي آنذاك جوكو ويدودو وضع منطقة اقتصادية خاصة حيث زود أرض إم.إن.سي. بإعفاءات ضريبية وتسهيل في التراخيص.

وقالت وزارة البيئة في بيان إن سوء إدارة مياه الأمطار في المنتجع تسبب في ترسبات في بحيرة ليدو مما جعلها أكثر ضحالة وانخفض حجم الكيان المائي للنصف من 24 هكتار إلى 12 هكتار فقط.

