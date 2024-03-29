إندونيسيا تختتم الليالي العربية والإسلامية في الأوبرا المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: تختتم دار الأوبرا المصرية الليالي العربية والإسلامية الرمضانية بسهرة لدولة إندونيسيا تقام بالتعاون مع سفارتها في القاهرة يوم الإثنين، على المسرح الصغير، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

وتحمل السهرة عنوان «إندونيسيا الجنة على الأرض». تشارك خلالها عدة فرق فنية تضم أبناء الجالية الاندونيسية المتواجدة في مصر، وتبدأ بعرض افتتاحي مشترك لعدد كبير من الفرق ويضم الإنشاد الديني والموسيقى والرقصات الشعبية الإندونيسي.

وتعقبها عروض منفصلة لكل فرقة تتضمن تابلوهات فولكلورية محلية منها راباي جيلينغ من آتشيه – زابين من الملايو- غاجاك غيجيك من بيتاوي- رامباك بيدوج من بانتن مع مشاهد من الرقص المعاصر لمجموعة فانكي بابوا، بجانب مجموعة من الأغاني التقليدية الأندونيسية التي تعبر عن ثقافة مناطق إندونيسيا المميزة منها آتشيه، جاوة الغربية، ملايو، بابوا، نوسا تينجارا الشرقية.

وشهد برنامج فعاليات الأوبرا الرمضانية مجموعة من العروض الفنية المصرية والدولية المنوعة أقيمت على المسرحين المكشوف والصغير.