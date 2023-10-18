رياضة | كرة قدم عالمية

إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

منذ 24 دقيقة

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جاكرتا: قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إنه يدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير أنهم يجرون محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة الحدث.

وقال توهير في بيان: “إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034”.

وأضاف: “تواصل إندونيسيا الاستعداد لعرضها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2034 بالإضافة إلى بطولات الفيفا الأخرى”.

ودعا الاتحاد الدولي (الفيفا) دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة بطولة 2034 وحدد الموعد النهائي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال توهير الأسبوع الماضي إنه أجرى مناقشات مع نظيره الأسترالي بشأن عرض محتمل كان من الممكن أن يشمل أيضا ماليزيا وسنغافورة.

وسبق أن قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه يستكشف إمكانية التقدم بطلب لاستضافة البطولة.

(رويترز)

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