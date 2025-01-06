لايف ستايل | صحة

إندونيسيا تطلق مشروعا طموحا لمكافحة سوء تغذية الأطفال والحوامل

منذ 55 دقيقة

حجم الخط
0

جاكرتا: بدأت الحكومة الإندونيسية الجديدة، الاثنين، مشروعا طموحا لمكافحة سوء التغذية، من خلال إطعام ما يقرب من 90 مليون من الأطفال والحوامل، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفته 28 مليار دولار حتى عام 2029، وذلك رغم تشكيك المنتقدين فيما إذا كان البرنامج بتكلفة ميسورة.

ويأتي “برنامج الوجبات الغذائية المجانية” للوفاء بوعد انتخابي قطعه الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي تم انتخابه في العام الماضي لقيادة الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني أكثر من 282 مليون نسمة، وصاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقد تعهد سوبيانتو بتسريع نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 8% مقابل 5% في الوقت الحالي.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الرئيسان المصري والإندونيسي يؤكدان أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة- (تدوينة)
18 - ديسمبر - 2024
عشرة قتلى جراء ثوران بركاني في شرق إندونيسيا- (صور وفيديو)
4 - نوفمبر - 2024
الرئيس الجديد سوبيانتو يعلن تشكيل أكبر حكومة في تاريخ إندونيسيا
21 - أكتوبر - 2024
إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين
12 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية