إندونيسيا تطلق مشروعا طموحا لمكافحة سوء تغذية الأطفال والحوامل

جاكرتا: بدأت الحكومة الإندونيسية الجديدة، الاثنين، مشروعا طموحا لمكافحة سوء التغذية، من خلال إطعام ما يقرب من 90 مليون من الأطفال والحوامل، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفته 28 مليار دولار حتى عام 2029، وذلك رغم تشكيك المنتقدين فيما إذا كان البرنامج بتكلفة ميسورة.

ويأتي “برنامج الوجبات الغذائية المجانية” للوفاء بوعد انتخابي قطعه الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي تم انتخابه في العام الماضي لقيادة الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني أكثر من 282 مليون نسمة، وصاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقد تعهد سوبيانتو بتسريع نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 8% مقابل 5% في الوقت الحالي.

(أ ب)