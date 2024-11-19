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 إندونيسيا تهزم السعودية وتسجل انتصارها الأول في تصفيات المونديال

منذ ساعة واحدة

المنتخب السعودي

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جاكرتا: فجر منتخب إندونيسيا مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على ضيفه السعودي 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقمص مارسيلينو فيردينان لاعب دينيزه البلجيكي دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقتين 32 و57 .

وأنهى منتخب إندونيسيا المباراة بعشرة لاعبين لطرد جوستين هوبنر قبل دقيقة من النهاية.

وأفسد بذلك منتخب إندونيسيا بداية المدرب الفرنسي هيرفي رينار مع الأخضر السعودي، وألحق به الهزيمة في ثاني مباراة له على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد أن تعادل في مباراته الأولى مع أستراليا سلبيا.

وسجل منتخب إندونيسيا انتصاره الأول في التصفيات ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتساوى في رصيد النقاط مع أستراليا والسعودية والصين.

 (د ب أ)

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  1. يقول DANIEL GALVAN:
    نوفمبر 19, 2024 الساعة 3:56 م

    الفريق السعودي رجع من أظعف الفرق في آسيا
    رغم الإمكانيات الظخمة
    ولكن المشكل في البطولة المحلية التي تعج بنجوم العالم واللاعب السعودي مغيب تماما

    رد

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