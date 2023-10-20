إنذارات جديدة بوجود قنابل تطال 14 مطاراً فرنسياً وإخلاء ثلاثة منها

باريس: استهدفت إنذارات بوجود قنابل 14 مطاراً في فرنسا صباح الجمعة وأخليت ثلاثة منها وفقاً لمصادر أدلت بمعلومات متطابقة، ما تسبّب باضطرابات في حركة النقل الجوي لليوم الثالث على التوالي وعشية عطلة في البلاد بمناسبة عيد جميع القديسين.

وأكدت مصادر عاملة في مجال النقل الجوي أن التهديدات طالت 14 مطاراً أُخليَ اثنان منها هما مطارا بوردو (جنوب غرب) وبيزييه (جنوب). وتلقت مطارات عديدة أخرى رسائل تهديد، بينها مطار رين (غرب) الذي نفّذ أيضًا عملية إخلاء “كإجراء احترازي”، وفقًا لأجهزة الدولة.

وعرقلت الإنذارات عمل المطارات لليوم الثالث على التوالي، وتزامنت مع بدء عطلة مدرسية بمناسبة عيد جميع القديسين مساء الجمعة في كل أنحاء فرنسا، ما يرفع الإقبال على الطيران.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الخميس توقيف 18 شخصاً خلال 48 ساعة على خلفية هذه الإنذارات التي طالت أيضاً مؤسسات تعليمية وأماكن سياحية.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعنا في أراس.

وحذرت الحكومة الأربعاء من أن كل تهديد سيكون موضوع شكوى. وندد وزير العدل إريك دوبون- موريتي بمن “يستمتعون بهذه التهديدات الكاذبة”.

ويمكن أن تصل العقوبة جراء هذه الأفعال إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.

(أ ف ب)