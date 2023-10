إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا.. وعملية إخلائه جارية

فرساي: تجري عملية إخلاء قصر فرساي، الثلاثاء، بعد إنذار جديد بوجود قنبلة، وسيبقى مغلقاً طوال النهار، كما أفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس، وكذلك القصر الفرنسي.

#BREAKING : Evacuation of the Palace of Versailles in Paris has been ordered after a new bomb threat. #France #Paris #Francia

وجاء على حساب قصر فرساي في منصة “إكس”: “لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي بإخلاء المكان من الزوار، ويغلق أبوابه هذا اليوم”. وكان القصر أخلي أيضاً بعد ظهر السبت، بعد إنذار بوجود قنبلة، وصل عبر رسالة من مجهول إلى موقع moncommissariat.fr، فيما تعيش فرنسا وسط مخاوف من حصول اعتداءات.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk

— Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023