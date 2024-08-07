إنذار طوارئ “بدرجة خطيرة” على هواتف الأردنيين يثير قلقا واسعا.. والحكومة توضح- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”: أثار وصول رسالة “إنذار طوارئ بدرجة خطيرة” على هواتف العديد من الأردنيين، الأربعاء، قلقا واسعا في البلاد، ما استدعى تدخل وزير الاقتصاد الرقمي للتوضيح، واعتذار من إحدى شركات الاتصالات.

وتلقى العديد من الأردنيين، بعد ظهر الأربعاء، رسالة عبر النظام الأساسي لهواتفهم مع صوت إنذار مضمونها “إنذار طوارئ: درجة خطيرة”، لتبدأ الاستفسارات والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

إثر ذلك، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة أن الرسائل التي وصلت العديد من هواتف المستخدمين في الأردن والتي تتضمن إنذار طوارئ حرج، تعود لنظام إنذار مبكر يتم اختباره من قبل شركة تقنية.

وقال هناندة، في تصريح لتلفزيون “المملكة” إن “النظام تطوره إحدى شركات القطاع الخاص، وتم توقيع العقد معها قبل نحو عام، لتطوير نظام إنذار مبكر يصل لهواتف المستخدمين في المملكة، حال الحاجة إليه”.

وأشار إلى أن الرسالة التي وصلت هواتف المواطنين كانت بالخطأ؛ إذ كانت نية الشركة إرسال رسالة تنبيه للعديد من الهواتف، لاختبار النظام، لكنها وصلت لمعظم هواتف المواطنين.

وبين أن “النظام هو إنذار مبكر ضد الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو غيرها، يتم إرسالها عبر الهواتف، إذ أن النظام مطبق في العديد من دول العالم”.

من جانبها، قدمت شركة “زين” للاتصالات اعتذارها من مستخدميها في الأردن عن الإزعاج، وأعلنت في رسالة “إس إم إس” قصيرة، بأن “رسالة الطوارئ التحذيرية التي ظهرت على شاشة الهاتف تم إرسالها نتيجة خطأ فني حصل أثناء تجربة أحد الأنظمة الجديدة.

جاء ذلك، بينما يتحرك الأردن على أكثر من اتجاه، وفي نشاط غير مسبوق تحت عنوان “خفض التصعيد الإقليمي” لمنع أي تصعيد في المنطقة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران، وإعلان إسرائيل اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.