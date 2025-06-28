إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مستعد لانطلاقة المنافسة الحقيقية في مونديال الأندية

لندن: يشعر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه بصدد خوض الاختبارات الحقيقية في كأس العالم للأندية عندما يواجه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي، سعيا للوصول إلى دور الثمانية.

استهل بي إس جي مشواره في البطولة بفوز عريض على أتلتيكو مدريد 4 / صفر قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام بوتافوغو بنتيجة صفر / 1، وبعدها تفادى الفريق الفرنسي الخروج المبكر بالفوز على سياتل ساوندرز 2 / صفر، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية متفوقا بفارق الأهداف.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن إنتر ميامي كان على وشك اعتلاء صدارة المجموعة قبل أن يستقبل هدفا من بالميراس في مباراة انتهت بالتعادل 2 / 2 على ملعب هارد روك، مما منح ميسي فرصة لمواجهة فريقه السابق.

قال إنريكي بعد الفوز على سياتل “نخطط للذهاب إلى أبعد مدى ممكن في هذه البطولة، وأعتقد أن اللاعبين مستعدون”.

أضاف المدرب الإسباني “المنافسة الحقيقية ستبدأ الآن، وستكون صعبة جدا، بعد كل مباراة سنترقب ما إذا كنا نتأهل أم لا، لذا نحن متحمسون”.

كما أكد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان أن اللاعبين يركزون على إضافة لقب جديد إلى رصيدهم هذا الموسم.

قال الحارس الإيطالي دوناروما “أتمنى مواصلة الفوز بالمزيد من المباريات، والتأهل للنهائي، فالفريق كتلة واحدة، والتأهل للنهائي مهم لنا وللنادي”.

ورحل ميسي عن باريس في صيف 2023 ليبدأ تحديا جديدا في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

لا يحتاج ميسي 38/ عاما/ الفائز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين أمرا يثبته لنفسه، ولكن خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي يأمل أن يتسلح ميسي بحماس إضافي عندما يلاقي فريقه السابق في أتلانتا غدا الأحد.

صرح ماسكيرانو عبر قناة (إيه إس بي إن) “من الأفضل لنا أن يؤدي ميسي وهو مشحون، لأنه من نوعية اللاعبين الذين يبذلون جهدا إضافيا عندما يكون لديهم أمر ما”.

استدرك “لكن أعتقد أن علاقته بباريس سان جيرمان أصبحت من الماضي، والمباراة والأجواء ستكون مختلفة لأن المباراة ستقام هنا في الولايات المتحدة”.

وأتم ماسكيرانو “سنحاول تقديم مباراة رائعة، لأن أي فرصة للفوز تتطلب أداء مثاليا، وخطأ واحد سيكلفنا كثيرا أمام باريس سان جيرمان، ولكننا سنحاول”.

(د ب أ)