إنريكي وإنزاغي يدفعان بالقوة الضاربة في النهائي الأوروبي

ميونخ: كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن تشكيل فريقيهما في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت في ملعب أليانز أرينا بموينخ.

وكان إنتر ميلان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في 2023 كما خسر سان جيرمان النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني في 2020.

ودفع إنريكي في التشكيل الأساسي بجيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى… وفي الدفاع أشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باتشو ونونو مينديش… وفي خط الوسط: جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز … وفي الهجوم: ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

أما تشكيل إنتر ميلان فجاءعلى النحو التالي: يان سومر في حراسة المرمى… وفي الدفاع: بنجامين بافار وفرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني… وفي خط الوسط: دينزيل دومفريس ونيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وهنريك مخيتاريان وفيديريكو ديماركو … وفي خط الهجوم: ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

ويطمح إنتر ميلان لحصد لقبه الرابع في دوري الأبطال فيما يبحث العملاق الباريسي عن لقبه القاري الأول.

(أ ب)