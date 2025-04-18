إنريكي يحذر لاعبي سان جيرمان من التهاون أمام لوهافر

لندن: حذر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، من التهاون في ظل سعيهم لصنع تاريخ جديد بكرة القدم الفرنسي من خلال إنهاء الموسم بدون خسارة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سان جيرمان، سيستضيف فريق لوهافر في ملعب حديقة الأمراء غدا السبت، بعدما فاز في 23 مباراة وتعادل في خمس في 28 مباراة خاضها حتى الآن، وهو ما جعل الفريق يتصدر جدول الترتيب بفارق 21 نقطة عن موناكو، صاحب المركز الثاني، مع تبقي ست جولات فقط على نهاية الموسم.

ولكن، بما أن من بين منافسي سان جيرمان في المباريات المقبلة فرق لو هافر ونانت ومونبيلييه، الذين يصارعون الهبوط، ونيس، الساعي للمشاركة في البطولات الأوروبية، وستراسبورج، يعلم إنريكي إنهم لا يمكنهم التراخي مع اقتراب نهاية الموسم لاسيما وأن الفريق يستعد لمواجهة أرسنال في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني في مؤتمر صحافي:” نريد أن ننهي الدوري بدون هزيمة”.

وأضاف:” إنه مصدر تحفيز، ولكن هذا الأمر سيكون صعبا لأن فرق مثل لو هافر، الذي يصارع لتفادي الهبوط، أصبح أكثر خطورة مع دخول المباريات الأخيرة في الموسم”.

وأردف :”إنه اختبار جديد للفريق لصنع التاريخ، ولكننا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأنهم عازمون على حصد النقاط”.

وأكد :”نستعد لهذه المباراة بنفس الطريقة التي نستعد بها لأي مباراة ، كما أننا سنستعد لبقية المباريات بنفس الطريقة. يمكن تحطيم رقم قياسي، رقم نادرا ما يتم تحطيمه”.

وأضاف:” نحن أبطال- هذا هدف حققناه- ولكن اللعب لسان جيرمان يعني أن تكون في تنافس دائم أمام كل الفرق، ذلك نستعد لكل مباراة- بما في ذلك مباراة لوهافر، بالكثير من القوة والالتزام”.

(د ب أ)