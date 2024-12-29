إنستغرام تختبر طريقة لعرض مشاركات الأصدقاء التي فاتت على المستخدم

واشنطن: تختبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” طريقة لرؤية مشاركات الأصدقاء التي قد تكون فاتت على المستخدم ولم يتمكن من رؤيتها حين بثها لأول مرة.

وبدأت إنستغرام عرض “أبرز القصص” التي نشرها المتابعون المشتركون للمستخدم في أسفل قسم “القصص” (ستوريز)، وهي المساحة الموجودة أعلى قائمة عرض المشاركات التي يرى فيها المستخدم قصص الأصدقاء.

ونقل موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم ميتا القول: “نحن نعمل دائما على إيجاد طرق جديدة لمساعدة المستخدمين على التواصل في قسم القصص، ونختبر خاصية عرض الأحداث البارزة الأخيرة في نهاية القائمة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص”.

وقد رصد خبير منصات التواصل الاجتماعي أحمد غانم وجود هذه الخاصية لأول مرة.

ومع ازدحام منصة إنستغرام بالمحتويات الجديدة مثل الريلز والمشاركات الإعلانية مدفوعة الثمن، من السهل أن يفوت على المستخدم تحديثات من الأشخاص الذين يتابعهم بالفعل. وأحدث التجارب التي تقوم بها شبكة التواصل الاجتماعي تشمل طريقة لضمان ألا يفوت المستخدم المحتوى الأصلي الذي ينشره أصدقاؤه أو أفراد عائلته.

وأشارت ميتا إلى أنه سيكون في مقدور المستخدمين رؤية القصص البارزة التي لم يرونها منذ أسبوع مضى.

ولن يرى المستخدم إلا القصص البارزة التي لم يتمكن من رؤيتها من قبل عندما يتصفح كل القصص الحالية في قسم القصص. وهذا يعني أنه إذا كان يتابع مجموعة من الأشخاص ولا يصل دائما إلى نهاية شريط القصص، فقد لا يرى أبرز القصص. ومن الجدير بالذكر أن الخاصية لن تعرض القصص العادية التي تختفي بعد 24 ساعة، بل ستعرض أبرز القصص فقط، وهي القصص التي قام المستخدمون بحفظها في ملفاتهم الشخصية.

(د ب أ)