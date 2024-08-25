إنستغرام تسمح للمستخدم بإضافة أغنياته المفضلة إلى ملفه الشخصي

واشنطن: أضافت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة تسمح للمستخدم بإضافة قطعة موسيقية أو أغنيته المفضلة إلى ملفه الشخصي. وجاءت إضافة هذه الخاصية بالتعاون مع المغنية سابرينا كاربنتر التي أصدرت مقطعا دعائيا من أغنيتها “تيست” على ملفها الشخصي على منصة إنستغرام قبل طرح ألبومها الغنائي الأخير.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا ، أن المستخدم يستطيع إضافة الأغنية إلى ملفه الشخصي بالنقر على زر “تعديل الملف الشخضي” والبحث عن اسم الأغنية التي يريدها في مكتبة إنستغرام الموسيقية. وكما يحدث عند اختيار الأغنية لإضافتها إلى إنستجرام ريلز أو إنستغرام ستوريز يمكنه اختيار مقطع مدته 30 ثانية لإضافته من خلال تحريك المؤشر نحو اليسار أو اليمين. وعلى عكس الحال في منصة التواصل الاجتماعي السابقة ماي سبيس التي كانت توفر هذه الخاصية، فإن الأغنية الموجودة على الملف الشخصي للمستخدم في إنستجرام لا تعمل بشكل آلي عندما يفتح أي شخص الملف، وإنما يجب عليه النقر على زر التشغيل أولا.

كما يمكن للمستخدم حذف الأغنية أو تغييرها في أي وقت من خلال استخدام زر “تعديل الملف الشخصي”.

يذكر أن إنستغرام بدأت اختبار خاصية إضافة الموسيقى إلى الملفات الشخصية في عام 2022. وتستهدف الخاصية الجديدة تحسين ملفات المستخدمين بالسماح لهم بالتعبير عن أذواقهم الموسيقية وتحسين تعبيرهم الإبداعي على ملفهم الشخصي.

وتأتي الخاصية الجديدة في حين يتزايد شعور المستخدمين بالحنين إلى أيام شبكات التواصل الاجتماعي السابقة مثل ماي سبيس. وظهرت تطبيقات جديدة تعتبر البديل العصري لماي سبيس مثل نو بليس الذي يعتمد على الكتابة في التواصل، في حين يركز الجيل زد على خصائص مثل جعل ملفاتهم الشخصية أكثر متعة وذات ألوان زاهية.

(د ب أ)