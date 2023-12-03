إنستغرام يتيح البحث بكل اللغات على خدمة ثريدز

واشنطن: أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إلى نسخته الأحدث، إمكانية البحث على خدمة الرسائل المكتوبة “ثريدز” المنافسة لمنصة إكس بكل اللغات.

وبدأ اختبار خاصية البحث في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ومنها نيوزيلندا وأستراليا في آب/ أغسطس الماضي، قبل إضافة باقي الدول المتحدثة بالإنجليزية والإسبانية ومنها الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي. والآن قال أدم موسيري، رئيس إنستغرام، إن خاصية البحث الآن تدعم كل اللغات المستخدمة في التطبيق.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذا التحديث سيجعل التطبيق الذي يستخدمه حاليا حوالي 100 مليون مستخدم شهريا، أكثر فائدة لجمهور عالمي أوسع نطاقا.

كما تأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير عن قرب إطلاق خدمة ثريدز في الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إنستغرام قد يطلق الخدمة في الاتحاد الأوروبي خلال كانون الأول/ ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أنها قد تتيح عدة أوضاع بحيث يمكن للمستخدم قراءة المشاركات دون الحاجة إلى إنشاء حساب على التطبيق.

في الوقت نفسه، فإن إضافة إمكانيات البحث ستكون عنصرا أساسيا في نجاح الخدمة بالاتحاد الأوروبي بسبب تعدد اللغات فيه. كما أنها ستجعل خدمة ثريدز أكثر فائدة في أكثر من 100 دولة موجود فيها تطبيق إنستغرام.

ويسعى فريق ثريدز لتطوير الخدمة استجابة لآراء المستخدمين، فأضاف خصائص مثل التسلسل الزمني للمشاركات ونسخة الويب، وطريقة لمعرفة المستخدمين الذين أعجبتهم المشاركة، وإجراء استطلاعات الرأي العام، ونشر الرسوم، وزرّ التحرير لتعديل المشاركة بعد بثها وغير ذلك بعد شهور قليلة من إطلاق الخدمة.

(د ب أ)