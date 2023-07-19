إنفانتينو: كأس العالم لكرة القدم للسيدات سترد على المشككين

أوكلاند: قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) إن كرة القدم للسيدات شهدت نموا مذهلا على مدى السنوات العشر الماضية وعبر عن ثقته في أن كأس العالم سترد على المشككين في جدوى منافسات السيدات.

ويتوقع الفيفا أن يتابع نحو ملياري شخص البطولة المؤلفة من 64 مباراة وتستضيفها أستراليا ونيوزيلندا ومن المقرر أن تنطلق في أوكلاند غدا الخميس.

وقال إنفانتينو “كثير من الناس الذين يعتقدون أن كرة القدم النسائية ما زالت ضعيفة أو أنها ليست مسلية جدا أو أنها نسخة سيئة من كرة القدم للرجال أو بعض الأشياء من هذا القبيل سيشهدون بأنها منافسات رائعة إذا شاهدوا المباريات لأول مرة.

“لقد تطورت منافسات السيدات بشكل لا يصدق في السنوات العشر الماضية والأفضل قادم لهذه الرياضة”.

(رويترز)