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إنفانتينو يشيد باللاعبة المغربية المحجبة بنزينة- (صور وفيديو)

منذ 19 دقيقة

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“القدس العربي”: هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المنتخب المغربي النسوي على تأهله التاريخي إلى ثمن نهائي كأس العالم “أستراليا ونيوزيلندا 2023″، بعد الانتصار على كولومبيا بهدف دون رد الخميس.

وحرص رئيس أعلى سلطة كروية في العالم على النزول إلى أرضية ملعب “نيب”، في مدينة “بيرث” الأسترالية، من أجل تهنئة مكونات المنتخب المغربي ببلوغ ثمن نهائي “المونديال” على حساب المنتخب الكولومبي، بحسب موقع هيسبريس.

وقال إنفانتينو إن مشاركة نهيلة بنزينة، لاعبة المنتخب النسوي المغربي، في “المونديال”، تعبر عن مبادئ التسامح والشمولية التي تشهدها كرة القدم، باعتبارها أول لاعبة تشارك في كأس العالم مرتدية الحجاب.

وكتب رئيس “فيفا” في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أن “نهيلة بنزينة أصبحت أول لاعبة ترتدي الحجاب في مباراة كأس العالم للسيدات… كرة القدم شاملة ومتسامحة وعالمية ومتنوعة”.

 

 

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