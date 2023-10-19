إنفانتينو يقرّب السعودية من تنظيم كأس العالم 2034

الرياض: باتت المملكة العربية السعودية قريبة من الفوز بتنظيم كأس العالم 2034، وذلك بعد تصريح أدلى به يوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو كشف خلاله عن أن المونديال المذكور سيقام في آسيا.

وقال إنفانتينو في رسالة وجهها اليوم للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن كأس العالم 2034 سيقام في قارة آسيا، ليحسم الجدل بشأن القارة التي ستحتضن المونديال بعدما انحصرت المنافسة بين قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق الحلم السعودي باستضافة كأس العالم، لاسيما وأن المملكة هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي أعلنت عن ترشحها لاستضافة مونديال 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، ليرسل بعدها بأيام خطابا لنظيره الدولي يعرب فيه عن ترشحه لاستضافة الحدث العالمي الكبير.

وحظي إعلان المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بدعم قرابة 100 دولة حول العالم، كما أعلنت اتحادات آسيا خلال الجمعية العمومية اليوم عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034.

ولم تتقدم أي دولة سوى السعودية حتى الآن لاستضافة مونديال 2034، علما بأن موعد تسليم ملف الترشح سيكون في موعد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري.

(د ب أ)