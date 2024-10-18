إنفانتيو : رفاهية اللاعبين تظل أولوية لدى “فيفا”

لندن: قال جياني إنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رفاهية اللاعبين “تظل أولوية” لدى الاتحاد الدولي في الأسبوع الذي تقدمت فيه الاتحادات بشكوى قانونية ضد فيفا لدى المفوضية الأوروبية.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الروابط والاتحاد اتهموا فيفا بسوء استغلال وضعه المهيمن، بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وعدم التشاور معهم بشكل صحيح بشأن أجندة المباريات الدولية، والتي تتضمن إقامة بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا الصيف المقبل.

وترغب الاتحادات والروابط أن تقوم المفوضية الأوروبية بإجبار فيفا على التوقف، وذكروا أن فيفا أضر بالمصالح الاقتصادية للروابط وعرضت رفاهية اللاعبين للخطر من خلال نهجها الذي يكون دائما من جانب واحد.

ونشر إنفانتينو، اليوم الجمعة، صورة له، على إنستجرام، أثناء لقاءه بديفيد أغانزو، رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، في ميامي.

وعلق على الصورة قائلا :” يواصل فيفا العمل مع الهيئات الخاصة باللاعبين لضمان أن تظل رفاهية اللاعبين أولوية وأتطلع لمواصلة العمل مع ديفيد وكل العاملين في اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان لتحقيق هذا الهدف”.

ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم التعليق، ولكن أشارت مصادر أن لقاء أغانزو مع إنفانتينو كان شخصيا.

(د ب أ)