إنقاذ عشرة أشخاص كانوا في سفينة شحن أغرقها هجوم الحوثيين- (تدوينة)

دبي: أنقذ عشرة أشخاص كانوا على متن سفينة شحن أغرقها الحوثيون قبالة اليمن هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت هيئة بحرية أوروبية الخميس، في حين قضى ثلاثة أفراد من الطاقم على الأقل ويظل 12 آخرون في عداد المفقودين، في وقت استأنف فيه الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي “أسبيدس” لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية في منشور على منصة إكس “في ليلة 9/10 تموز/ يوليو، تم إنقاذ ثلاثة أفراد إضافيين من طاقم السفينة (إتيرنيتي سي) يحملون الجنسية الفلبينية وواحد من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية من البحر”.

وأضافت أن العدد الإجمالي لمن أنقذوا حتى الآن وصل إلى عشرة أشخاص.

During the night 9/10 July, three (3) additional crew members from the MV Eternity C, (Filipino nationality) and one (1) from the Maritime Security Team (Greek nationality), have been recovered from the sea – bringing the total number of those rescued to ten (10).

