إنقاذ مهاجرين في فرنسا بعد اختبائهم داخل شاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا

ليل: أنقذ مسعفون فرنسيون مجموعة من المهاجرين الإريتريين كانوا مختبئين داخل شاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا، بعد أن عانوا من انخفاض حرارة أجسامهم، وفق ما صرّح به مسؤولون لوكالة فرانس برس.

وسمع السائق نداءات استغاثة المهاجرين، البالغ عددهم 15 شخصًا، من داخل الشاحنة أثناء توقفه في استراحة على الطريق السريع، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع في مقاطعة با-دو-كاليه شمال فرنسا.

وقال كريستيان فيديلاغو، رئيس مكتب المحافظ المحلي: “حالة انخفاض حرارة أجسامهم تشير إلى أنهم كانوا هناك لعدة ساعات”.

وأضاف أن أربعة من المهاجرين نُقلوا إلى المستشفى، بينما تم تسليم أربعة قاصرين لإحدى جمعيات الرعاية، مشيرًا إلى وجود امرأة بين المجموعة.

وكان العديد من الذين جرى إنقاذهم قد تلقوا أوامر رسمية بمغادرة فرنسا.

وأكد فيديلاغو أن سائق الشاحنة المغربي، الذي كان ينقل خضراوات مبردة، لم يخضع للتحقيق.

ورغم أن الوسيلة التقليدية لوصول المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا من فرنسا هي عبور القناة بواسطة قوارب صغيرة، لا يزال بعض المهاجرين يحاولون ركوب شاحنات البضائع المتجهة إلى هناك.

