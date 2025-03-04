سياسة | عربي | مصر

إنقاذ 42 مهاجرًا إثر غرق مركبهم بالقرب من مطروح المصرية

4 - مارس - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: شاركت قوات البحرية المصرية في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه 42 فردًا من جنسيات مختلفة، بعد تعرّضه للغرق على مسافة 160 ميلًا بحريًا من حدود سواحل محافظة مطروح ـشمال غرب ـ مصر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنه استمرارًا لجهود القوات البحرية في تأمين وحماية السواحل المصرية، ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، شاركت القوات البحرية في إنقاذ المركب.

وبيّن أن مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع المصرية تلقّى بلاغًا يفيد بتعرّض مركب هجرة غير شرعية للغرق في نطاق البحر المتوسط.

وزاد: على الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وتمكّنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها في البحر المتوسط من انتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث.

وأكد المتحدث العسكري أن القوات البحرية قدمت كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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