إنكلترا تفوز بسهولة على اليونان 3-صفر لتتصدر مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية

أثينا: حقق منتخب إنكلترا فوزا سهلا على مضيفه اليونان بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الخميس، ليتصدر مجموعته الثانية قبل أن يخوض مباراته الأخيرة ضد أيرلندا في محاولة للصعود للمستوى الأول.

وجاءت أهداف إنكلترا عبر أولي واتكينز وهدف عكسي سجلته اليونان إضافة لهدف متأخر من كورتيس جونز في أول ظهور له، ليمنح هذا الضيوف فوزا مريحا، ويرفع رصيدهم إلى 12 نقطة من خمس مباريات.

ويتقدم المنتخب الإنكليزي على نظيره اليوناني، الذي فاز عليه بنتيجة 2-1 في لندن الشهر الماضي، بفارق الأهداف.

وسجل واتكينز هدف التقدم في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من نوني مادويكي، الذي خاض أول مباراة له كأساسي مع إنكلترا.

وسافر الفريق الزائر إلى اليونان بدون تسعة لاعبين، من بينهم فيل فودن وبوكايو ساكا وكول بالمر وترينت ألكسندر-أرنولد، الذين انسحبوا من تشكيلة المدرب المؤقت لي كارسلي بسبب الإصابات.

واضطر الفريق الضيف لامتصاص بعض الضغط الذي فرضه أصحاب الأرض في الشوط الثاني، قبل أن يضمن جود بيلينغهام الفوز بتسديدة ارتدت من القائم ثم ارتدت من ظهر حارس المرمى أوديسياس فلاشوديموس في هدف عكسي في الدقيقة 78.

وأضاف جونز الهدف الثالث بعد أربع دقائق أخرى بتسديدة رائعة لتتقدم إنكلترا على اليونان في الترتيب قبل مباراتها الأخيرة أمام أيرلندا يوم الأحد.

ويحتل المنتخب اليوناني المركز الثاني بعد خسارته الأولى في التصفيات، ويسافر إلى فنلندا لخوض مباراته الأخيرة. ويفوز الفريق الأول بالصعود بينما يخوض صاحب المركز الثاني مباراة فاصلة.

(رويترز)