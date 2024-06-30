إنكلترا تقلب تأخرها بالفوز على سلوفاكيا 1/2 بأمم أوروبا بألمانيا

جلسنكرشن: قلب منتخب إنكلترا تأخره بهدف أمام نظيره السلوفاكي إلى فوز 1/2، اليوم الأحد، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وانتظر المنتخب الإنكليزي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليسجل له نجمه جود بلينغهام هدفا رائعا تعادل به مع نظيره السلوفاكي الذي سجل له إيفان سكرانز هدف التقدم في الدقيقة 25 .

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، وسجل منتخب إنكلترا هدفه الثاني عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول.

وسيواجه المنتخب الإنكليزي، وصيف النسخة الماضية، نظيره السويسري في دور الثمانية، حيث تأهل الأخير لهذا الدور بعد فوزه على إيطاليا حامل اللقب 2 /صفر، أمس السبت.

وستقام مواجهة إنكلترا وسويسرا يوم السادس من تموز / يوليو المقبل في مدينة دوسلدورف.

(د ب أ)