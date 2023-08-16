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إنكلترا تهزم أستراليا صاحبة الضيافة 3-1 وتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

منذ ساعة واحدة

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سيدني: بلغت إنكلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة اليوم الأربعاء لتفطر قلوب الأستراليين وتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.
وضعت إيلا تون إنكلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألف متفرج لكن سام كير قائدة أستراليا أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنكلترا في الدقيقة 64.
لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد7 دقائق أخرى لتضعها لورين هيمب في الشباك.
واقتربت كير من تسجيل التعادل قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنجلترا بالهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية لترسل بطلة أوروبا للنهائي يوم الأحد المقبل.
(رويترز)

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