إنكلترا تواصل انطلاقتها المثالية مع توخيل وتفوز على لاتفيا في تصفيات المونديال

لندن: واصل المنتخب الإنكليزي انطلاقته المميزة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي في مشواره وذلك على حساب ضيفه اللاتفي 3/ صفر، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشرة من التصفيات.

ورفع المنتخب الإنكليزي، الذي حقق ثاني فوز في ثاني مباراة رسمية لمدربه الألماني الجديد توماس توخيل، رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ألبانيا ولاتفيا، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما لم يخض منتخب صربيا أي مباراة حتى الآن، ويحتل منتخب مولودوفا المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وكان المنتخب الإنكليزي افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على ألبانيا 2/ صفر، ليأتي الفوز على لاتفيا ليكون الثاني له على التوالي.

وتقدم المنتخب الإنكليزي في الدقيقة 38 عن طريق ريس جيمس، قبل أن يضيف زميله هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 76 سجل إيبرتشي إيزي الهدف الثالث للمنتخب الإنكليزي.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب الألباني على ضيفه منتخب أندورا 3/ صفر.

وسجل راي ماناج هدفين لألبانيا في الدقيقتين التاسعة و19، فيما أضاف زميله ميرتو أوزوني الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الإنكليزي عن طريق ريس جيمس، الذي نفذ ضربة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الشباك، مفتتحا أولى أهداف المباراة.

لكن المنتخب الإنكليزي تأخر في إضافة الهدف الثاني حتى الدقيقة 68، حينما سجل هاري كين من كرة عرضية من زميله ديكلان رايس من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 76 اختتم إيبرتشي إيزي الثلاثية بتسجيله هدفا من مجهود فردي، حيث انطلق من الجهة اليسرى، مراوغا أكثر من لاعب في الدفاع اللاتفي، ثم سدد كرة اصطدمت بمدافع وواصلت طريقها نحو الشباك.

(د ب أ)